Akhisar Chp’de Yeni Başkan İsmail Fikirli

CHP Akhisar İlçe Başkanlığı olağan kongresi yapıldı.
Akhisar Tütün Otel yazlık düğün salonunda düzenlenen kongrede, mevcut Başkan İsmail Şahin ve eski ilçe başkanı İsmail Fikirli başkanlık için yarıştı.
Kongrede İsmail Fikirli 213 oy alarak yeni başkan seçilirken, diğer aday İsmail Şahin 169 oy aldı.
Kongreye CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, eski CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz, CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Toplam 407 delegenin bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi Olağan seçimli kongresinin divan başkanlığını CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, başkan yardımcılığını Ali Kemal Çokgör ve sayman görevini Durmuş Seyrek yürüttü.
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