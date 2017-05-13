Akhisar Zeytinde Uzmanlaştı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikanın temeli törenle...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk fabrikanın temeli törenle atıldı. Ege bölgesinde zeytin ile önemli bir gelişimi yakalayan Akhisar'ın elverişli ve verimli topraklar üzerinde yaklaşık 15 milyon zeytin ağacı bulunuyor.

Akhisar Belediyesi tarafından yapımı yaklaşık 7 yıl süren Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin, Akhisar merkeze 15 kilometre uzaklıkta Süleymanlı Mahallesi sınırları içinde 133 hektar büyüklüğe sahip olduğu öğrenildi.

Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB bölgesinde ilk zeytin fabrikasının temeli uzun yıllardır Türkiye'de gıda sektöründe yer alan Kaanlar Gıda İşletmesi tarafından atıldı. Fabrikanın 26 bin metre kare kapalı alan inşaa edileceği açıklandı.

OSB'de kolay ve ucuz üretim imkanı olacak

Organize Sanayi Bölgeleri ile işbirliği halinde üretim yapan KOBİ'lere planlı bir alanda ve ortak altyapı hizmetlerinden yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma olanağı sağladığını belirten Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, bu sistem sayesinde sanayi yatırımlarının teşvik edilmesi, planlı yerleşimin sağlanması, düzenli şehirleşme, istihdamın geliştirilmesinde etkili bir araç olması dolayısıyla Akhisar İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin faaliyete geçmesi, yerleşmenin tarıma dayalı sanayi alanı ihtiyacı ve endüstriyel yatırımlar açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

Arıtma Tesisi için alanın güneyinde en uygun olan bölgede yer ayrıldığını ifade eden Belediye Başkanı Salih Hızlı, "Altyapı projelendirilmesi ile paralel yürüyen çalışma neticesinde, ulaşım ağı ve fonksiyonların yer seçimi optimum noktada olmuştur. Alan içerisinde, giriş noktasında idari ve sosyal tesis alanı, ticaret alanı ve hizmet destek alanı ayrılmıştır. Alanın kuzey kısmında ise yeşil alan ile sosyal tesis ve spor tesisleri alanı düzenlenmiştir" dedi.

Kaan Grup adına açılış konuşması yapan yönetim kurulu başkanı Osman Kaan, daha çok gıda ürünleri üzerinde faaliyet gösterdiklerini 33 yıldır da süt ürünleri ile iştigal ettiklerini belirterek, yakın zamanda da zeytin sektörüne girdiklerini açıklayarak Akhisar Zeytin OSB'deki fabrikalarında ise son teknoloji kullanılarak zeytinin işleneceğini kaydetti.

Hayırlı bir işin arifesinde olduklarını ifade eden Akhisar Kaymakamı Kaan Peker ise şunları söyledi: "Kaanlar firmasına, ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz büyüyor, güçleniyor, her gün yeni yatırımlara sahne oluyor. Akhisar ölçeğinde de bugün olduğu gibi bu numuneleri görüyoruz. Her sektörde, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda kamu ve özel sektörde çok ciddi yatırımlara sahne oluyor ilçemiz. Bunu özellikle zeytincilik sektöründe duayen olmuş bir firmanın yatırımını Akhisar'da gerçekleştirmesinden dolayı ayrı bir memnuniyet duyuyoruz. Üretimin artması, istihdamın artması daha fazla kişiye ekmek kapısı ve iş sağlanması demektir. Dolayısıyla bizim işimizin dolaylı olarak azalması demek olacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından kurban kesimi ve dualar eşliğinde fabrikanın temeli atıldı.