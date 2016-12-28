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Akhisar’a Evinde Ümraniye Darbesi

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Akhisar’a Evinde Ümraniye Darbesi
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. hafta maçında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, "Çok önem verdiğimiz bir maçı maalesef kaybettik. Oyun genelinde mücadeleci bir maç oldu. Biz ilk devre değişik bir sistemle oynamaya çalıştık. Zaman zaman başarılı olduk. Büyük bir avantajı kaybettik. Bunun sorumluluğunu kendimizde aramak gerekiyor. Kupadaki kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Ümraniyespor takımını tebrik ederim" dedi.

Ümraniyespor cephesi

İki kulvarda devam etmek kendileri için zor olduğunu aktaran Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise, "2 kulvarda gitmek kolay değil ama oyucuların tanıtımı açısından, reklamı açısından güzel bir turnuva. Maçlar naklen yayınlanıyor. Oyuncularımızın piyasaya çıkması ve kulübümüzün, özellikle geçen sene TFF 1. Lig'e çıkmış bir takım açısından önemli. Biz olaya böyle bakıyoruz. "Kupayı alacağız" diye bir hedefimiz yok. Biraz gerçekçi olmak lazım. Futbolun doğrularını yapmak için uğraştık. Kazanmak için sahaya çıktık. Ligdeki çıkışımızı kupada da devam ettiriyoruz. Bizim grubumuz Şampiyonlar Ligi gibi oldu, herkesin iddiası var. Akhisar Belediyespor da bize çok misafirperver davrandı. Onlara da başarılar diliyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Akhisar farklı bir sistemle oynuyordu, biz de ona göre çalıştık. Ekibim takım savunmasını iyi yaptı. Kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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