Akhisar’da 50 Bin Metrekarelik Kilit Parke Taşı Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Hacıosmanlar ve Kızlaralanı mahallelerinde 25 kilometrelik...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Hacıosmanlar ve Kızlaralanı mahallelerinde 25 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattı çalışmasını noktalamasının ardından 50 bin metrekarelik kilit parke döşeme işine başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin altyapı dönüşümünün yanı sıra üstyapısını da modern bir yapıya kavuşturuyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 101 Mahalle Projesi kapsamında, Akhisar ilçesine bağlı Hacıosmanlar ve Kızlaralanı mahallelerine 25 kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı döşedi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallelerde üstyapı çalışmalarına başlandı. Altıyla üstüyle yepyeni bir görünüme kavuşturulacak olan iki mahalleye 50 bin metrekare kilit parke taşı döşeniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve Akhisar 1. Bölge Şube Müdürü Fatih Tuncer de mahalleleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Hacıosmanlar Mahalle Muhtarı Yusuf Çalımcı, mahallelerinin uzun yıllardır beklediği hizmete Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile kavuştuğunu belirterek, "Son 50 yıldır mahallemize yapılmak istenen ama yapılamayan hizmeti Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız yaptı. Mahallemizin 15 kilometre uzunluğundaki içme suyu ve kanalizasyon hattı yenilendi. 30 bin metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmaları da başladı. Başkanımızdan Allah razı olsun. Tüm mahalleli olarak başkanımıza selam ediyoruz" dedi. Kızlaralanı Mahalle Muhtarı Muzaffer Akçay, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından mahallelerine yapılan yatırımlar için teşekkür etti. Muhtar Akçay, "Çalışmalardan çok memnunuz. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Cengiz Başkanımız "Orada bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür" deyip mahallemize altyapı ve üstyapı hizmeti getirdi. 10 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattımızın yenilenmesinin ardından 20 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme çalışmasına da başlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.