Akhisar’da Altyapısı Tamamlanan Mahallelerde Sıra Üstyapılarda

'101 Mahalle Projesi" kapsamında Akhisar'ın 5 mahallesinde altyapı dönüşümünü gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, üstyapı çalışmalarında...

'101 Mahalle Projesi" kapsamında Akhisar'ın 5 mahallesinde altyapı dönüşümünü gerçekleştiren MASKİ Genel Müdürlüğü, üstyapı çalışmalarında Kobaşdere'nin ardından Sırtköy Mahallesi'nde de kilit parke taşı döşemesini tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ Genel Müdürlüğü, "101 Mahalle Projesi" kapsamında Akhisar'ın Sırtköy, Sazoba, Hacıosmanlar, Kızlaralanı ve Kobaşdere mahallelerinde 27 kilometre içme suyu ve 20 kilometre kanalizasyon hattını modernize ederek toplamda 47 kilometrelik altyapı yenileme çalışmasını tamamladı. Mahallelere 153 bin 250 metrekare kilit parke taşı döşeme çalışmasına başlayan MASKİ, Kobaşdere'nin ardından Sırtköy Mahallesi'nde de çalışmaları noktaladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, MASKİ 1. Bölge Şube Müdürü Fatih Tuncer ile birlikte mahalle muhtarı ve vatandaşlar ile bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürlüğü'nce, içme suyu şebeke ve kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarının ardından kilit parke taşı döşeme çalışmalarının da tamamlandığını belirten Sırtköy Mahalle Muhtarı Sezai Günay, "Mahallemizin içme suyu ve kanalizasyon hattı tamamen yenilendi. Altyapının ardından parke taşı döşeme çalışmaları da bitti. Mahallemiz çok güzel oldu. Mahalle sakinleri de yapılan hizmetten memnun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.