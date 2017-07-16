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Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı

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Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı
Akhisarlı gelin ve damat, düğünün ardından soluğu demokrasi meydanında aldı.

Akhisarlı gelin ve damat, düğünün ardından soluğu demokrasi meydanında aldı. Akhisar'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinin düzenlediği Milli Egemenlik Meydanı'nın özel misafirleri vardı.

Damat Eren Yeşiloğlu ile gelin Hatice Kübra Yeşiloğlu en mutlu günleri düğün töreni ardından ailecek Akhisar Milli Egemenlik Meydanında düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katıldı. Düğünün bitimi ile hemen demokrasi nöbetlerine katıldıklarını ifade eden damat Eren Yeşiloğlu "Devletin yanındayız" dedi. Gelin Hatice Kübra Yeşiloğlu ise "Burada olmak çok güzel bir duygu" diyerek duygularını ifade etti.

Gelin Hatice Kübra Yeşiloğlu'nun babası Kütahya Dumlupınar eski belediye başkanı Derviş Kavak ise yaptığı açıklamada, "Çanakkale'de çok şehit verdik, Dumlupınar'da kurtuluş savaşında 137 bin şehit verdik. Bu toprakların her metrekaresinde şehit kanları vardır ve sonsuza kadar da şehit kanları bitmeyecektir. Bize değil FETÖ, FETÖ ile beraber dünyanın bütün terör örgütleri gelmiş dahi olsa bu kutsal toprakların asla bir metrekaresini dahi alamayacaklar. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, 15 Temmuz'da şehit düşen bütün vatandaşlarımızın kabri mekanı cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene" diyerek duygularını ifade etti.

Daha sonra Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, düğün töreni ardından demokrasi meydanına gelen yeni çifte mutluluklar diledi.

Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı

Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı

Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı

Akhisar’da Gelin Ve Damat Düğün Töreninin Ardından Demokrasi Nöbetine Katıldı

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