Akhisar’da Gönülleri Fetheden Konser

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'da Türkçülük Günü'ne özel bir konser düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'da Türkçülük Günü'ne özel bir konser düzenledi.

Türkçülük Günü özel konserine Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Akhisar Meclis Üyeleri Arif Oruntaş, Leyla Özkan, Halil Aktaş, Kırkağaç Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Rıza Duman, Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, Eski İlçe Başkanı Ali Çavdar, Mehmet Dedeoğlu, Ülkücü İşçiler Başkanı Şaban Şakrak, Eski Ocak Başkanlarından Mustafa Ulus, Gölmarmara MASKİ Müdürü Mücahit Tunay, Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, Pazarcılar Oda Başkanı Mustafa Güral ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Bünyamin Aksungur ve Türk Ses Müzik Topluluğu Türk Dünyası Esintiler Konserinde seslendirilen eserlere Türk Bayraklarıyla eşlik eden Akhisarlılar, unutamayacakları bir gece yaşadı.

Konserin ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi ve Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, sanatçılara performanslarından dolayı teşekkür etti. Konserin Akhisar'da düzenlenmesi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkürlerini ileten Ensivri, "Bu anlamlı konser için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, katılım sağlayan çok sayıda muhtarlarımıza ve tüm hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.