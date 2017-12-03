Akhisar’da Karakol Önünde Cinayet

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir şahıs jandarma karakolu önünde bacanağını av tüfeğiyle vurdu.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bir şahıs jandarma karakolu önünde bacanağını av tüfeğiyle vurdu. Vurulan şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar'a 17 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinliova Mahallesi'nde jandarma karakolunun önünde saat 13.00 sıralarında H.K (40), bacanağı olduğu öğrenilen Özhan Aslan'ı (37) av tüfeğiyle vurdu. Olay yerinde kanlar içinde yere yığılan Aslan, 112 Acil Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Cinayet zanlısı H.K ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Olay yerinde Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan incelemenin ardından Özhan Aslan'ın cenazesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.