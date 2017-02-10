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Akhisar’da Servisin Çarptığı Öğrenci Hayatını Kaybetti

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Akhisar’da Servisin Çarptığı Öğrenci Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde servisten indikten sonra aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde servisten indikten sonra aracın çarptığı öğrenci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Akhisar 75. Yıl Aysun Karalar Ortaokulunda eğitim öğren 11 yaşındaki Mert Şeker isimli öğrenci, Hasköy Mahallesi'nde evinin önünde indiği M.B. hakimiyetindeki 45 HA 1744 plakalı öğrenci servisinin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Servis şoförü öğrencileri araçtan indirerek kaçtı. Servis şoförü M.B., yaklaşık 2 saat sonra jandarmaya teslim oldu. Kaza mahallinde inceleme yapılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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