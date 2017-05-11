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Akhisar’da Tren Hemzemin Geçitte Tıra Çarptı

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Akhisar’da Tren Hemzemin Geçitte Tıra Çarptı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte tıra çarptı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu treni, hemzemin geçitte tıra çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Akhisar'dan İzmir istikametine gitmekte olan makinist Ferhat Ören idaresindeki 31002 sefer sayılı 6 Eylül Ekspresi, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan hemzemin geçitte Cuma Yılmaz yönetimindeki 50 UR 575 plakalı tıra çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tırın dorsesi savrulurken, kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgeye çağrılan vinçle tırın yoldan çekilmesinin ardından treni seferine devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akhisar’da Tren Hemzemin Geçitte Tıra Çarptı

Akhisar’da Tren Hemzemin Geçitte Tıra Çarptı

Akhisar’da Tren Hemzemin Geçitte Tıra Çarptı

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