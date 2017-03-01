Akhisar’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Akhisar merkez Hacı İshak Mahallesi'nde emniyet güçlerinin 5 adrese yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede M.G, B.G ve G.G tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüphelilerden Z.G ve S.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.