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Akhisar’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

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Akhisar’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe
Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar merkez Hacı İshak Mahallesi'nde emniyet güçlerinin 5 adrese yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede M.G, B.G ve G.G tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüphelilerden Z.G ve S.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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