Akhisar’da Uyuşturucu Tacirlerine Darbe

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akhisar merkez Hacı İshak Mahallesi'nde emniyet güçlerinin 5 adrese yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede M.G, B.G ve G.G tutuklanarak ceza evine gönderildi. Diğer şüphelilerden Z.G ve S.Ç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.