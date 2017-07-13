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Akhisar’da Yemekten Zehirlenme Vakası İle 120 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Akhisar’da Yemekten Zehirlenme Vakası İle 120 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Akhisar'ın Çobanhasan Mahallesinde hayır yemeğinde gıda zehirlenme vakası meydana geldi.

Akhisar'ın Çobanhasan Mahallesinde hayır yemeğinde gıda zehirlenme vakası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre bugün akşam saat 18.30 sıralarından Çobanhasan Mahallesinde 52 gün önce vefat eden Yüksel Aslan adına verilen hayır yemeğinde yaklaşık 120 kişi zehirlenme vakası ile hastanelere kaldırıldı.

Yedikleri yemeklerin ardından 20'si çocuk 120 kişi mide bulantısı ve kusma vakası ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, Özel Doğuş Hastanesi ve Özel Akhisar Hastaneleri ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayır yemeğine katılanlar arasında bulunan Muammer Coşkun, şeker hastası olduğu için yemekler arasında bulunan höşmerim tatlısından yemediğini ancak bu tatlıyı yiyen diğer arkadaşlarının hepsinde zehirlenme şüphesi olduğunu kaydetti.

Çobanhasan Mahallesi Muhtarı Zülfikar Kavas ise yaptığı açıklamada, "yemekler ikindi namazı ardından verildi ve bu yemekten yaklaşık 300 kişi yedi diye tahmin ediyoruz. İlk olarak saat 20.00 sıralarında 8 ila 10 yaşlarındaki çocuklarda kusma belirtileri meydana gelince ailelerince hastanelere getirildi. Saat 21:00 sıralarında ise köyde bulunan kahvehaneye gelen bir vatandaşımız baygınlık geçirdi. 112 Acil servis ekipleri tarafından hemen hastaneye getirdik hemen akabinde ise bir çok vatandaşımız kusma belirtileri ile özel araçları ve 112 acil servis ambulansları ile hastanelere akın etti. Zehirlenme sebebi olarak ise 2 teneke höşmerim tatlısı vardı, bunlardan bir tanesinden dolayı zehirlenme meydana geldiğini tahmin ediyoruz çünkü diğer tenekedeki höşmerim tatlısı yiyenlerde zehirlenme şüphesi meydana gelmedi. Muhtarlık olarak tüm yemeklerden numune aldık ve hepsini Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim ettik. Hayır yemeğinde pilav, keşkek, yoğurt, tavuk suyu çorba ve bir de höşmerim vardı" dedi.

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