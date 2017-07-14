Akhisarlı Bisikletçiler Pedallarını 15 Temmuz İçin Çevirecek

Akhisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Ülkü Ortaokulu Bisiklet Kulübü ve vatandaşların katılımı ile 15 Temmuz gecesi bisiklet turu...

Akhisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Ülkü Ortaokulu Bisiklet Kulübü ve vatandaşların katılımı ile 15 Temmuz gecesi bisiklet turu düzenlenecek.

Ülkü Orta Okulu önünden başlayacak bisiklet turu 167 sokak, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, Yeni Camii ile İkinci Nakliye Caddesi ve 15 sokak üzerinden geçilerek, Milli Egemenlik Meydanı'nda son bulacak. 15 Temmuz etkinleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu hakkında bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay, "Ülke genelinde düzenlenecek 15 Temmuz Anma programları kapsamında istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitleri anılması ve milli birlik, beraberlik, vatan ve bayrak sevgisi, vatan savunması, yurt bilinci temalarının işleneceği spor etkinliklerinin planlanarak farkındalık oluşturulması amacıyla 15 Temmuz Cumartesi günü saat 21.15'te Ülkü Ortaokulu Bisiklet Kulübü sporcuları ve halkın katılımı ile Ülkü Orta Okulu önünden başlayarak 167 sokak, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi, Yeni Camii ile İkinci Nakliye caddesi ve 15 sokak üzerinden Milli Egemenlik Meydanı'nda son bulacak olan güzergahta bisiklet turu düzenlenecektir. Tüm halkımızı bu etkinliğe davet ediyoruz" dedi.

15 Temmuz futbol turnuvasının şampiyonu belli oldu

Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önderliğinde İlçe Müftülüğü ve Akhisar Belediyesinin katkılarıyla 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Kovalık sahasında oynanan mücadelenin sonunda Çiçekli Camii, rakiplerini tek tek mağlup ederek şampiyon oldu. Akhisar'da yaz Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerin katıldığı turnuvada 20 takım mücadele verirken, yaklaşık 300 öğrenci turnuvayı takip etti. Akhisar Kovalık sahasında saat 18.30'da başlayan turnuva, final maçları ile son buldu. Yapılan final müsabakaları sonunda şampiyon Çiçekli Camii, ikinci Şeyh İsa Camii, üçüncü Safa Camii ve dördüncü Vahdet Camii oldu. Dereceye giren takımları ödülleri 15 Temmuz gecesi Milli Egemenlik Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerde takdim edileceği bildirildi.