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Akhisarlı Devler Evinde 2 Sayı Farkla Kazandı

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Akhisarlı Devler Evinde 2 Sayı Farkla Kazandı
Türkiye Basketbol Ligi 12. haftasında Akhisar Belediyespor evinde Halk Enerji TED Ankara Kolejliler basketbol takımını konuk etti.

Türkiye Basketbol Ligi 12. haftasında Akhisar Belediyespor evinde Halk Enerji TED Ankara Kolejliler basketbol takımını konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 70-68 galip ayrılan taraf oldu

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Yeşil siyahlılar iyi başlamadı ve ilk periyodu 13-18 konuk ekibin üstünlüğü ile geçildi. İkinci periyotta her iki takımda birbirini potasına 16'şar sayı kaydederken konuk ekip ilk devreyi 29-34 önde kapatarak soyunma odasına gitti.

İkinci devrede ev sahibi ekip daha üstün bir performans gösterdi ve üçüncü periyotta 23-15 üstünlük sağlarken skorbordda Akhisar üstünlüğü ele aldı. (52-49) Oldukça çekişmeli geçen son periyotta 19-18 daha üstün oynayan taraf konuk ekip olsa da ev sahibi ekip sahadan 70-68 galip ayrılan taraf oldu.

Akhisar Belediyespor bu galibiyetle puanını 18'e çıkararak 10. sırada kendine yer bulurken konuk ekip Halk Enerji TED Ankara Kolejliler 17 puanla hemen Akhisar'ın arkasında kaldı. Akhisar Belediyespor'da 29 dakika 13 saniye parkede kalan Kenan Bajramovic 20 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olurken konuk ekipte ise 34 dakika 6 saniye parkede kalan David Micheal 22 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olarak göze çarptı.

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