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Akhisarlı Muhtarlar Büyükşehir Projelerini Dinledi

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Akhisarlı Muhtarlar Büyükşehir Projelerini Dinledi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Akhisar'da merkez mahalle muhtarlarıyla...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Akhisar'da merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Mahalle muhtarlarının talep ve görüşlerinin dinlenildiği toplantıda Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, 2017 yılında ilçeye kazandırılacak olan hizmetler hakkında da bilgi verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Hizmet Binasında merkez mahalle muhtarlarıyla buluştu. Mahalle Hizmetleri Şube Müdürü Nuray Çevirmeci ve Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri'nin de hazır bulunduğu ziyarette, mahalle muhtarlarının talep ve görüşleri dinlenildi.

Manisa'nın il genelinde en iyi hizmetleri kazandırabilmek için özveriyle çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Akhisar'dan Demirci'ye, Selendi'den Yunusemre'ye, Manisa'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın en iyi hizmetleri hak ettiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde hizmette siyaset yapmaksızın Manisa'mızın 17 ilçesine en iyi hizmetleri kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu anlamda Akhisarlı vatandaşlarımızın da en güzel hizmetlere kavuşacağını vurgulamak istiyorum" dedi.

Daha sonra Genç ve Aslay mahalle muhtarlarına, 2017 yılında ilçeye kazandırılması planlanan hizmetler hakkında bilgi verdi.

Akhisarlı Muhtarlar Büyükşehir Projelerini Dinledi

Akhisarlı Muhtarlar Büyükşehir Projelerini Dinledi

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