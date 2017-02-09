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Akhisarspor Başkanı Eryüksel, Hamzaoğlu’nu Yalanladı

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Akhisarspor Başkanı Eryüksel, Hamzaoğlu’nu Yalanladı
Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, sezon başında takımın başına getirilen Tolunay Kafkas ile daha uzun yıllar çalışmak istediğini ve şu...

Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, sezon başında takımın başına getirilen Tolunay Kafkas ile daha uzun yıllar çalışmak istediğini ve şu anda teknik direktör değişikliğinin söz konusu dahi olmadığını kaydederek Hamza Hamzaoğlu söylentilerini yalanladı.

Akhisar Belediyespor evinde konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdürdü. Apandis ameliyatı sonrası dinlendirilen Daniel Larsson takımdan ayrı çalışırken Rize maçı kadrosunda yer alamayacağı bildirildi.

Yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Tolunay Kafkas önderliğinde düz koşu, ısınma ve 5'e 2 pasın ardından tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi. Taktik maçı ardından Soner Aydoğdu, Olcan Adın, Hasan Ali Adıgüzel, Ömer Bayram ve Bikolo özel şut çalışması yaptı.

Engelli halter takımından ziyaret

Akhisar Belediyespor bünyesinde bulunan Engelli Halter Takımı sporcuları Akhisar Belediyespor takımını idman sonrası ziyaret ederek Rize maçında başarılar diledi. Ziyaret sonrası futbolcular engelli sporcular ile kısa sohbet yaptı.

Muhtemel 11

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın Çaykur Rizespor maçına muhtemelen Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Ömer Bayram, Custodio, Sissoko, Özer Hurmacı, Olcan Adın, Ricar Do Vaz Te ve Bikolo 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bilet fiyatları belli

12 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadyumunda yapılacak müsabakanın bilet fiyatları misafir takım ve kale arkası 10, Maraton Akigo 11, Kapalı Alt 15 ve VIP 20 TL'den satışa çıktığı bildirildi.

Hamzaoğlu yalanlaması

Öte yandan Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, sezon başında takımın başına getirilen Tolunay Kafkas ile daha uzun yıllar çalışmak istediğini ve şu anda teknik direktör değişikliğinin söz konusu dahi olmadığını kaydederek Hamza Hamzaoğlu söylentilerini yalanladı.

Akhisarspor Başkanı Eryüksel, Hamzaoğlu’nu Yalanladı

Akhisarspor Başkanı Eryüksel, Hamzaoğlu’nu Yalanladı

Akhisarspor Başkanı Eryüksel, Hamzaoğlu’nu Yalanladı

Akhisarspor Başkanı Eryüksel, Hamzaoğlu’nu Yalanladı

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