Akib Akademi’den Firmalara Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Eğitimi

AKİB Akademi, Mersin ve Kayseri'de firmalara yönelik "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Dış Ticaret Firmalarına Sağladığı Avantajlar ve Başvuru Şartları...

AKİB Akademi, Mersin ve Kayseri'de firmalara yönelik "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, Dış Ticaret Firmalarına Sağladığı Avantajlar ve Başvuru Şartları Eğitimi" düzenleyecek.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden (AKİB) yapılan yazılı açıklamada, eğitimlerin 13 Aralık 2017 tarihinde Mersin'de, 14 Aralık 2017 tarihinde Kayseri'de gerçekleştirileceği bildirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eski Başmüfettişi Özdem İşsever, Endüstri Mühendisi Öğretim Görevlisi Dr. Ayşe Özken ve Gümrük Müşaviri Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Özken'in vereceği ücretsiz eğitimde, onaylanmış kişi statü belgesi uygulaması, firmalara sağladığı kolaylıklar, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanan işlemler, tek pencere sistemi ve Türkiye uygulamalarının anlatılacağı belirtildi. Ayrıca, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurularının yapılması, başvuru için gerekli koşullar ve dikkat edilmesi gereken konular, başvuruların değerlendirilmesi ve Bakanlıkça yapılacak denetimlerde karşılaşılabilecek sorunlar ve çözüm yolları hakkında bilgilerin verileceği eğitim sonunda katılımcıların sorularının yanıtlanacağı kaydedildi.

AKİB Koordinatör Başkanı Mahmut Arslan, eğitime ilişkin yaptığı açıklamada, "Uluslararası geçerliliği olan Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, ithalat ve ihracat işlemlerini kolaylaştırmak için oluşturulmuş, güvenilirliği kanıtlanmış ve belli mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren, şirketlerin ithalat ve ihracat konularında gümrükleme işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasına olanak veren bir sistemdir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sayesinde şirketler ithal ettikleri eşyayı direkt olarak fabrikalarına alabilmekte, ihraç ettikleri ürünleri de fabrikadan direkt olarak gümrük sınırına gönderebilmektedirler. Bunun yöntemini, şartlarını öğrenip uygulamak firmalarımıza çok ciddi avantajalar sağlayacaktır" dedi.