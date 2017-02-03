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Akif Lisesi mezunları yıllar sonra buluştu

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Akif Lisesi mezunları yıllar sonra buluştu
Kırıkkale Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin 1989-90 dönemi mezunları 27 yıl sonra ilk defa bir araya gelerek eski günleri yad ettiler.

Kırıkkale Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin 1989-90 dönemi mezunları 27 yıl sonra ilk defa bir araya gelerek eski günleri yad ettiler. Aynı zamanda okulun ilk mezunları da olan grup, bunca yıl aradan sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar. Yıllar sonra bir araya gelen mezunlar, ilkini gerçekleştirdikleri buluşmayı geleneksel hale dönüştürme kararı aldılar.

Yarıyıl tatilini fırsat bilen Mehmet Akif Ersoy Lisesi’nin 1989-90 dönemi mezunları okulda yapılan kahvaltının ardından öğrencilik yıllarını geçirdikleri sınıflarda, bir süreliğine de olsa o yıllara geri döndüler. Bir süre okulda hasret giden mezunlar, daha sonra gittikleri balık lokantasında birlikte yemek yiyerek, aradan geçen 27 yılın sohbetini ettiler. Bu buluşmayı geleneksel hale getirmeyi planlayan mezunlar bundan sonraki yıllarda da Ağustos ayı içerisinde bir araya gelebilecekleri organizasyonlar planlayacaklarını bildirdiler.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE

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