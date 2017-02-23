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Akil Gençlerden Yeni Anayasa Konferansı

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Akil Gençlerden Yeni Anayasa Konferansı
Akil Gençler Platformu Eskişehir İl Başkanlığı tarafından "Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferans düzenlendi.

Akil Gençler Platformu Eskişehir İl Başkanlığı tarafından "Yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferans düzenlendi.

Bir Otelde düzenlenen konferansa, AK Parti 24'üncü Milletvekili Cuma İçten, AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkan Yardımcısı Mazhar Bağlı ile Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş konuşmacı olarak katıldı. Konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Ejder Okumuş yaptı. Vatandaşlar konferansa yoğun ilgi gösterdi. Programda açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Delil Ateş, ülkenin sorunların temel kaynağının sağ, sol, Kürt, Türk, sünni, alevi demeden gençlerin kanıyla yazılmış darbe anayasası olduğunu söyledi.

Darbe anayasasının temelinin vesayet sistemine dayandığını ifade eden Ateş, "Her seferinde milletin iradesi darbelerle ipotek altına alınmaya çalışılmıştır. İnsana hiçbir şekilde öncelik verilmemektedir.Oysa ne diyordu Şeyh Edebali "İnsanı yaşat ki,devlet de yaşasın" İnsanını fiziken ve fikren yaşatamayan devletler ölmeye mahkumdur.Bir dönem ne yazık ki ülkemizde gençler fikren ve fiziken yaşatılmak istenmedi.Akil Gençler olarak insana öncelik vermeyen,Gençlerin kanıyla yazılmış darbe anayasasına "Hayır', İnsana öncelik verilip gençliği önemseyen Yeni Anayasa'ya "Evet" diyoruz. Gençlerin başarısıyla ilgili en büyük örnek 21'inde İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'tir.İnşallah yeni Anayasayla meclisimizde Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaşta olan birçok vekilimiz olacak ve inşallah gençleşen meclisle Dünya'ya yön vereceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından konferansa katılan konuşmacılar yeni sistem hakkında gelen vatandaşları bilgilendirerek, sorularını cevapladı.

Akil Gençlerden Yeni Anayasa Konferansı

Akil Gençlerden Yeni Anayasa Konferansı

Akil Gençlerden Yeni Anayasa Konferansı

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