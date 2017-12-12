Akıl Oyunları İle Akıllı Nesil Yetişiyor

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki bilgi evi ve kültür merkezlerine üye çocuklar için düzenlediği ve geleneksel hâle gelen Akıl ve Zekâ Oyunları, Değerler...

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki bilgi evi ve kültür merkezlerine üye çocuklar için düzenlediği ve geleneksel hâle gelen Akıl ve Zekâ Oyunları, Değerler Eğitimi ve Satranç Kulüpleriyle çocukların ilgi ve becerilerini geliştirmesini sağlıyor.

Ümraniye Belediyesi kültür, sanat ve eğitim alanında, ilçedeki gençlerin ve çocukların kendilerini geliştirmesine olanak sağlayacak çok sayıda çalışma yapıyor. İlçedeki bilgi evi ve kültür merkezlerine üye çocuklar için düzenlediği ve geleneksel hâle gelen Akıl ve Zekâ Oyunları, Değerler Eğitimi ve Satranç Kulüpleri bu yıl da dolu dolu geçiyor. Çocuklarda güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik olarak yapılan ve çocukların zekâ potansiyellerinin farkına varmalarının sağlanması, sahip oldukları potansiyelin geliştirilmesi, karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirebilmesi gibi beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayan kulüpler, çocuklar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Katamino, Hedef 4 Oyunu, Reversi Oyunu, Taş Oyunu, Tangram Oyunu, Hanoi Kulesi, Abalone, Dama Oyunu, Mangala, Hide and Seek gibi oyunların oynandığı Akıl ve Zekâ Oyunları Kulübü; Satrançla ilgili teorik ve pratik bilgini verildiği Satranç Kulübü ve sosyal değerler, siyer ve ilmihal gibi konuların etkinliklerle öğretileceği Değerler Eğitimi Kulübü; Ümraniyeli çocukları yıl boyu bir araya getirecek.