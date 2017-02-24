Akıl Oyunları Teknolojiye Karşı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir ilke daha imza atılarak, "akıl oyunları sınıfı" oluşturuldu.

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bir ilke daha imza atılarak, "akıl oyunları sınıfı" oluşturuldu.

Pazarlar İlkokulu bünyesinde oluşturulan ve yaklaşık 15 bin liraya tamamlanan akıl oyunları sınıfının açılışı yapıldı.

Akıl Oyunları sınıfının açılışına Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, daire amirleri ve öğretmenler katıldı.

programa katılanlara bilgi veren Pazarlar İlkokulu Müdürü Ünal Bek, günümüzde çocukların teknolojiye olan bağımlılığını bir nebze olsun yenebilmek için böyle bir projeyi hayata geçirildiğini dile getirdi.

Bek, "Akıl oyunları sınıfı; öğrencilerimizin televizyon, bilgisayar, tablet, ve telefon bağımlısı değil, yazılım ve proje üreten dinamik beyinlerin ortaya çıkmasına yardımcı olacaktır. Akıl Oyunları sınıfında öğrencilerimiz eğitim görecek ve her oyun farklı bir yeteneğin gelişmesini sağlayacaktır. Yaptığımız planlama ile tüm öğrencilerimizin faydalanmasını sağlayacağız. Okulumuzun eğlenceli eğitim yeri olmasında büyük rol oynayacak ve öğrenciler, keyif aldıkları oyun derslerinden sonra daha rahat ve mutlu şekilde diğer derslere katılacaktır. Başlangıç için 13 çeşidimiz ve 116 oyunumuz var. Ayrıca Özel eğitim öğrencileri için oyun ve eğitim setimizde var. Başarılı olacağını düşünüyorum. Çocuklarımızın çok ilgisini çekti. Çocukları biraz teknolojiden, internetten, tabletten uzaklaştırmak amacıyla bu projeyi düşündük. Çünkü çocukların bilgisayar aşkının hepimizin derdi olduğunu düşünüyorum. Buna birazcık çare olmak istedik. Akıl Oyunları sınıfımızın oluşturulmasında maddi ve manevi destek sağlayan İlçe Kaymakamımız sayın Ahmet Karaaslan'a, İlçe Belediye Başkanımız Cavit Erdoğan'a öğretmenlerimize, personelimize ve Okul Aile Birliğimize teşekkür ederim" dedi.

Akıllı Oyunlar sınıfının açılışını İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve İlçe Belediye Başkanı Cavit Erdoğan tarafından yapıldı. Akıl oyunu sınıfında incelemelerde bulunan Kaymakam Karaaslan ve Başkan Erdoğan projeye hayran kaldıklarını belirttiler ve öğrencilerin oyunlarını ilgi ile izlediler.

"Kabiliyet ve imkanlarının ortaya çıkarılmasından sorumluyuz"

Akıl oyunları sınıfı ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, "Biz bu yavrularımıza oyun ortamında eğitimi ve kendi içerisinde tatlı bir rekabet ve yarış ortamında zekasını, niteliklerini, yeteneklerini geliştirme olanağı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Böylesi güzel projelerle bu yavrularımızı o stresten ve yarış ortamından kurtarıp bir nevi dinlenme, oyun ortamında yetişmeleri temininde çok önemli olduğu kanaatindeyim. Akıl ve zeka oyunları sınıfının Pazarlar ilkokuluna hayırlı olmasını diler; projede emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Projede emeği geçenlere teşekkür eden ilçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan, "Böyle güzel bir çalışmanın açılışına şahitlik etmek benim için gurur verici. Yarının nesillerini, kuşaklarını yetiştirme ve zihinlerini inşa etme iddiasındayız. Eğitimin en temel amacı sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Bugün Pazarlar İlkokulunda açılışını gerçekleştireceğimiz akıl oyunları sınıfı öğrencilerimizin bilimsel temelli düşünme, proje temelli anlama becerilerini ortaya koymaları açısından son derece önemlidir. Çünkü biz hem öğrencilerimizi ulusal düzeyde, daha da hedefi ileriye koyacak olursak uluslararası düzeyde yetenek, kabiliyet ve imkanlarının ortaya çıkarılmasından sorumluyuz. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde yeteneklerin keşfi, bilimsel temelli düşünme, proje temelli hayata bakış açısını kazandırma açısından bu tür projelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.(MB-EFE)