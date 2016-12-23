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Akıllı Gençlerden Akıllı Projeler

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Akıllı Gençlerden Akıllı Projeler
Daha mezun olmadan Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'da kendi şirketlerini kuran dört genç, dünyada yeni yaygınlaşmaya başlayan geniş alan kablosuz...

Daha mezun olmadan Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'da kendi şirketlerini kuran dört genç, dünyada yeni yaygınlaşmaya başlayan geniş alan kablosuz haberleşme teknolojisi Lora'yı kullanarak akıllı sistemler üretecek. Sistemi akıllı sensörlerle birleştirerek geliştiren Yaşarlı gençlerin projesi, çöp konteynerlerinin doluluk oranlarından sokak aydınlatması kontrolüne, nesnelerin internetinden ve akıllı tarım uygulamalarına kadar birçok alanda kullanılabilecek. Pil ömrü 10 yıla, menzili 15-20 kilometreye kadar çıkabilen Lora sayesinde, başka bir teknolojiye ihtiyaç duymadan veri transferi yapılabildiği için maliyet de büyük oranda düşüyor.

Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ali Selek, İlker Işık ve Kubilay İnceören ile Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi Süleyman Kahraman, yurt dışında yeni yaygınlaşmaya başlayan geniş alan kablosuz haberleşme teknolojisi Lora'yı inceleyerek bu teknolojiyi kullanarak uygun maliyetle ve geliştirilmiş yerli yeni tasarımlar yapmak için proje geliştirdi. Doç. Dr. Mustafa Seçmen danışmanlığında, Lora'yı kullanarak kent sistemleri başta olmak üzere akıllı sistemler tasarlamayı planlayan öğrenciler, Yaşar Üniversitesi tarafından Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında 30 bin TL ile desteklenirken ayrıca, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destek programları için de başvuruda bulundu.

Şehir yaşamına akıllı takip

Özellikle büyük kentlerde şehir dışında kalan bölgelerde çöp toplama, kent aydınlatması gibi birçok konuda verimlilik sorunu yaşandığını belirten Ali Selek, "Yerleştireceğimiz cihazla çöp konteynerlerinin doluluk oranlarını, ısısını ölçmek ve haritadan takibi sağlayarak çöp toplama araçlarını doluluk oranlarına göre yönlendirebileceğiz. Buna benzer sistemler mevcut, ancak haberleşme için GSM altyapısını kullandığı için maliyeti daha yüksek. Bizim sistemimiz sayesinde daha düşük maliyetle bu mümkün olabilecek ve araçlarda yakıt tasarrufu sağlayıp çevre kirliliği de azaltılacak. Ayrıca bir başka uygulaması olan sokak aydınlatması kontrolünde kullanılmak üzere her bir aydınlatma lambasının üzerine yerleştirilecek olan cihazlarla uzaktan kontrol sağlanabilecek. Yalnızca akıllı kent sistemleri değil, akıllı tarım uygulamalarından araç takibe, akıllı trafik yönetimi sistemlerinden nesnelerin internetine kadar birçok alanda kullanılabilecek" diye konuştu.

'Lora" Türkiye için yeni

Lora'yı sensörler ekleyerek fonksiyonel hale getirmeyi ve yeni anten tasarımlarıyla daha geniş alanda hizmet verebilmesini amaçladıklarını belirten Ali Selek, "Kablosuz iletişim sistemleri, akıllı cihazlar son yıllarda oldukça fazla kullanılıyor. Kablosuz olarak kullanılan birçok cihaz mevcut. Bunlar, GSM hatları, GPRS, bluetooth, Wi-Fi gibi çeşitli iletişim sistemlerini kullanıyor. Ancak hepsinin yüksek maliyet, enerji tüketimi, kısıtlı alanlarda çalışabilme gibi problemleri var. Biz de bu alandaki gelişmelerden hareketle henüz Türkiye'de kullanımı çok sınırlı olan Lora adlı teknolojiyi, geliştirmek istedik. Lora, düşük enerji tüketimine sahip ve uzun menzilli veri iletimine imkan sağlayan, radyo frekansları ile çalışan düşük maliyetli bir teknoloji. Lora'nın en belirgin özelliği diğer kablosuz bağlantı teknolojilerine göre daha az enerji tüketimine sahip ve daha fazla menzilde haberleşmeye sahip bir yapıda olması. Sistemin bu artılarına akıllı sensörler ekleyerek özellikle akıllı kent sistemleri alanında kullanılması için proje geliştirdik. İlerleyen süreçte kendi antenlerimizi geliştirip kapsama alanını da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Maliyet ve enerji tasarrufu

Ürünün avantajlarını da anlatan Selek, "Tek bir pille yıllar boyunca ürün kullanılabilecek ve hem enerjiden tasarruf edilecek hem de maliyet azaltılmış olacak. Herhangi bir lokasyona sabitleme zorunluluğu yok, istenilen yere yerleştirilebilir. Tek bir ağ geçidi ile tüm şehrin ya da kilometrekarelerce alanın kontrolünü sağlayabilir. Çift taraflı güvenli sistemi ile veri alışverişi şifrelenerek gerçekleştiğinden güvenli iletişim sağlar. Ayrıca, akıllı sensörlerin verilerinin depolanıp izlenmesi ve cihazların uzaktan kontrollerini gerçekleştirmek için bir web sitesi ve mobil uygulama da yapacağız" dedi.

Akıllı Gençlerden Akıllı Projeler

Akıllı Gençlerden Akıllı Projeler

Akıllı Gençlerden Akıllı Projeler

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