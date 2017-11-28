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Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'

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Akıllı telefon bağımlılığına karşı 'Vekil Telefon'
Avusturyalı bir tasarımcı, akıllı telefon bağımlılığına çare olması için kullanıcının el alışkanlığını tatmin edecek telefon biçimli nesneler tasarladı

Avusturyalı bir tasarımcı, akıllı telefon bağımlılığına çare olması için kullanıcının el alışkanlığını tatmin edecek telefon biçimli nesneler tasarladı.

AA'nın "Da Zeen"' internet sitesi kaynaklı haberine göre; tasarımcı Klemens Schillinger, "Vekil Telefon" adını verdiği tasarımlarda plastik kaplama dikdörtgen gövdeler içine gömdüğü bilye kızaklarıyla dokunmatik ekran üzerindeki hareketlerin deneyimlenebilmesini sağlıyor.

TELEFON VE MESAJ BEKLEMİYORKEN BİLE TELEFON ELİMİZDE...
Schillinger'in hazırladığı 5 farklı "Vekil Telefon" tasarımı, kullanıcıların cep telefonlarındaki yatay, dikey kaydırma ve odaklama hareketlerini, parmaklarını mermer bilyeler üzerinde kaydırarak taklit edebilmesini sağlıyor.

İnsanların gündelik hayatta giderek cep telefonlarına bağımlı hale geldiğine dikkat çeken Schillinger, kullanıcıların artık telefon veya mesaj beklemiyorken dahi cihazlarını elllerinden düşüremediklerini, tasarımının bu bağımlılığı giderecek bir terapi olmasını amaçladığını ifade etti.

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