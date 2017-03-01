Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm

Malatya toplu taşımını yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ), Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, hayata...

Malatya toplu taşımını yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ), Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, hayata geçirilen akıllı kart dolum noktası KİOSK'larla ilgili açıklamasında, "Hayatı daha rahat ve yaşanabilir kılmak için toplu taşımda yenilikler yapmayı sürdürüyoruz" dedi.

MOTAŞ Genel müdürü Enver Sedat Tamgacı, elektronik alt yapılarına uygun yenilikler için başlattıkları çalışmalar kapsamında İnönü Üniversitesi ile imzaladıkları protokol ile öğrencilerden öğrenim belgesi ve vesikalık fotoğraf taleplerini kaldırdıklarını belirtti. Tamgacı, "Öğrenciler web üzerinden sisteme giriş yaparak öğrenci kartlarıyla ilgili başvuru yapabilirler. İstenen bölümleri doldurduktan ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra Kapalı Çarşı'da bulunan Malatya Kart Danışma Merkezine gelerek kartlarını teslim alabiliyorlar" diye konuştu. Kart başvurularında 17 yaş altındaki öğrencilerden "öğrenim belgesi" talebini de kaldırdıklarını belirten Tamgacı, yeni hayata geçirdikleri "KİOSK" hakkında da bilgiler verdi. Akıllı kartlara otomatik dolum yapabilen KİOSK'u hayata geçirdiklerini kaydeden Tamgacı, "Akıllı kart dolum noktası KİOSK'ları İnönü Üniversitesi kampüs alanındaki BESYO durağı, öğrenci yurtları, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu giriş kapısının karşısı ve Nikah Sarayındaki MOTAŞ durağına yerleştirdik" dedi.

Akıllı kartlarında bakiyesi biten yolcuların bankamatik mantığıyla çalışan KİOSK'lardan bakiye öğrenme ve yükleme yapabileceklerini dile getiren Tamgacı, "Ayrıca hem Malatya Kart hem de iki binişlik bilet alabileceklerdir. İhtiyaçlara yönelik yenilikleri hayata geçirmek için araştırma ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız halkımız için daha rahat bir hayat ve yaşanabilir yarınlar hazırlamaktır" diye konuştu.