  • BIST 89.320
  • Altın 146,586
  • Dolar 3,6617
  • Euro 3,8667
  • Samsun 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 7 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 20 °C
  • Rize 18 °C
  • Trabzon 16 °C

Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm

» »
Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm
Malatya toplu taşımını yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ), Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, hayata...

Malatya toplu taşımını yürüten Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ), Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, hayata geçirilen akıllı kart dolum noktası KİOSK'larla ilgili açıklamasında, "Hayatı daha rahat ve yaşanabilir kılmak için toplu taşımda yenilikler yapmayı sürdürüyoruz" dedi.

MOTAŞ Genel müdürü Enver Sedat Tamgacı, elektronik alt yapılarına uygun yenilikler için başlattıkları çalışmalar kapsamında İnönü Üniversitesi ile imzaladıkları protokol ile öğrencilerden öğrenim belgesi ve vesikalık fotoğraf taleplerini kaldırdıklarını belirtti. Tamgacı, "Öğrenciler web üzerinden sisteme giriş yaparak öğrenci kartlarıyla ilgili başvuru yapabilirler. İstenen bölümleri doldurduktan ve gerekli işlemleri yaptıktan sonra Kapalı Çarşı'da bulunan Malatya Kart Danışma Merkezine gelerek kartlarını teslim alabiliyorlar" diye konuştu. Kart başvurularında 17 yaş altındaki öğrencilerden "öğrenim belgesi" talebini de kaldırdıklarını belirten Tamgacı, yeni hayata geçirdikleri "KİOSK" hakkında da bilgiler verdi. Akıllı kartlara otomatik dolum yapabilen KİOSK'u hayata geçirdiklerini kaydeden Tamgacı, "Akıllı kart dolum noktası KİOSK'ları İnönü Üniversitesi kampüs alanındaki BESYO durağı, öğrenci yurtları, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu giriş kapısının karşısı ve Nikah Sarayındaki MOTAŞ durağına yerleştirdik" dedi.

Akıllı kartlarında bakiyesi biten yolcuların bankamatik mantığıyla çalışan KİOSK'lardan bakiye öğrenme ve yükleme yapabileceklerini dile getiren Tamgacı, "Ayrıca hem Malatya Kart hem de iki binişlik bilet alabileceklerdir. İhtiyaçlara yönelik yenilikleri hayata geçirmek için araştırma ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız halkımız için daha rahat bir hayat ve yaşanabilir yarınlar hazırlamaktır" diye konuştu.

Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm

Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm

Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm

Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Banaz’ın Yeni Gerdanlığına İlk Kazma Vuruldu01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Yaşlı Vatandaşların Evlerini Kendi Evleri Gibi Temizliyorlar01 Mart 2017 Çarşamba 17:53
  • Vali Erin’den Yeni Adıyaman Esnaf Ve Sanatkarlar Kredi Ve Kefalet Kooperatifi Odası’na Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 17:48
  • Bozüyük’te Çöp Konteynerları Dezenfekte Ediliyor01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • İstihdam Seferberliği Anlatıldı01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Akıllı Ulaşıma Banko Çözüm01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Başkan Bakıcı’dan Muhasebecilere Çikolatalı Kutlama01 Mart 2017 Çarşamba 17:38
  • Mudanya Esnafından Bayraklı Birlik Ve Beraberlik Mesajı01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
  • Okullararası Satranç Müsabakaları01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
  • Gençlik Merkezi Gönüllüleri Kız Yurdu Bahçesinde Fidan Dikti01 Mart 2017 Çarşamba 17:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti