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Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti

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Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti
Batman'ın Sason ilçesinde elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Batman'ın Sason ilçesinde elektrik akımına kapılan güvenlik korucusu hayatını kaybetti.

Olay, Sason ilçesine bağlı Yakabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik akımına kapılan Serkan Ebinç (25) adlı güvenlik korucusu ağır yaralandı. Sason Devlet Hastanesine kaldırılan Ebinç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi için Diyarbakır'a gönderilen Ebinç'in cenazesi, işlemlerin ardından köye getirilerek defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti

Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti

Akıma Kapılan Korucu Hayatını Kaybetti

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