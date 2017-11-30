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Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından

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Akın Çorap Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor Maçının Ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede sonrası Akın Çorap Giresunspor...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Akın Çorap Giresunspor'un sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-2 mağlup ettiği mücadelede sonrası Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısı düzenleyerek maçı değerlendirdi.

4-2'lik bir galibiyetler tur atlamak için Alanya'ya gideceklerini kaydeden A.Ç Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Klasik bizim evimizde önde oynama arzusu ile başladık ve ilk 30 dakikada bunu çok iyi yaptık 3-0'da öne geçtik. Hafif bir yorgunlukla beraber biraz tecrübe eksikliği ile daha çok topa sahip olma istediği o anda iki gol gördük kalemizde. İkinci yarı daha dengeli biraz daha topa sahip olarak oyun onadık ve kontrolümüzde geçti ikinci yarı. 4-2'lik bir galibiyet aldık. İnşallah ikinci maçı da tur atlamak için Alanya'ya ya gideceğiz" dedi.

Safet Susiç: "Sakat oyuncularımızın olması en büyük sıkıntımızdı"

4-2'lik mağlubiyetin ardından değerlendirmede bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susiç, "Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. Bu maçta uzun zamandır oynatmadığımız oyuncularımız oynattık. Tek maç olsaydı elimizde ki en iyi kadroyu sahaya sürerdik ancak ikinci maç olduğu için biraz daha yedek kadro ile çıktık. Bizim en büyük sıkıntımız çok sakat oyuncularımız vardı, sakat oyuncuların yanında önümüzde ki Kayseri maçının öneminden dolayı bazı oyuncuları oynatmak istemedim" ifadelerini kullandı.

"Giresunspor haklı bir galibiyet aldı"

Büyük takımlara bile ilk 20 dakikada 3-0 geriye düşülmemesi gerektiğini kaydeden Susiç, "Giresunspor'u ilk önce iyi oyununda ve haklı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum haklı bir galibiyet aldılar. Bu sahaya sürdüğüm oyunculardan daha iyi bir oyun bekliyordum. Büyük takımlara karşı bile 20. Dakika 3-0'lık bir kötü duruma düşmememiz lazım bugün maalesef biz onu yaşadık. Şansımızı ikinci maç var 2-0, 3-1 gibi bir sonuç bizim için iyi olur. Artık zor olacak ama uğraşacağız" diye konuştu.

"Vagner Love bizim için büyük bir handikap"

Love'nin eksikliğini hissettiklerini vurgulayan Susiç şunları kaydetti:

" Vagner Love, en iyi oyuncumuz, sürekli gol atan bir oyuncu bizim için tabi büyük bir handikap onun olmaması ama bugünkü sonucun onunla bir alakası yok. Evet, Giresunspor bugün bizden çok daha iyi oynadı ve haklı bir galibiyet aldı."

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