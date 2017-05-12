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Akıncı Ve Anastasiadis Görüşmesi Tamamlandı

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Akıncı Ve Anastasiadis Görüşmesi Tamamlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in müzakereler çerçevesinde bu akşam yaptığı görüşme tamamlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in müzakereler çerçevesinde bu akşam yaptığı görüşme tamamlandı. Akıncı, "Bu akşam bugüne kadar yaptığımız çalışmayı değerlendirdik. Artık karar verme zamanı" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı , bu akşam Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis'le bugüne kadar yaptıkları çalışmayı değerlendirdiklerini, müzakerecilerin ise mülkiyet konusunda yaptıkları çalışmayı kendilerine aktardığını söyleyerek, müzakerelerde artık karar verme zamanının geldiğini vurguladı. Ara bölgede BM tarafından müzakereler için tahsis edilen binada yer alan ve saat 18:00'de başlayan görüşme, yaklaşık 4 saat 15 dakika sürdü.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde açıklamalarda bulundu. 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek bir sonraki görüşmeye kadar ne yapmaları gerektiğinin talimatını müzakerecilere verdiklerini ifade eden Akıncı, 17 Mayıs'a kadar müzakerecilerin bir kaç kez bir araya gelerek yoğun bir çalışma yapacaklarını da ifade etti.

Anastasiadis'le görüşmesi sonra Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde basına bir açıklama yapan Akıncı, bugün müzakerelerin başlayışının ikinci yılının dolduğunu anımsattı. 2 yılda 60'dan fazla liderler, 150'den fazla müzakereciler görüşmesi gerçekleştirildiğini kaydeden Akıncı, bu süre içerisinde bir çok komitenin de bir çok alanda uğraş verdiğini dile getirdi. Başardıkları ve başaramadıkları konular olduğunu ifade eden Akıncı, artık bir sonuca varıp varamayacaklarının kararını vermeleri gerektiğini söyledi.

Ellerinde biriken malzemenin artık bundan sonrası için kendilerini karar aşamasına getirdiğini belirten Akıncı, sürecin ucu açık şekilde ilanihaye gidemeyeceğini vurguladı ve adı konmasa da bir takvim olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının çözüm kararlılığının bilindiğini, bunu defalarca kanıtladıklarını kaydeden Akıncı, çözüm için zamandan çok politika kararlılık ve siyasi irade ve bunları kanıtlamak gerektiğinin altını çizdi. Önümüzdeki dönemde gerekli olan bu siyasi kararlılık sergilenirse, bir neticenin ortaya çıkacağını dile getiren Akıncı, çözüm için ortaya konan yoğun çabanın ve elde edilen birikimin heba olmasını kimsenin istemediğini söyledi. Akıncı, önümüzdeki birkaç haftanın kritik olduğunun ve Kıbrıs Türk toplumuyla Rum toplumuna çözüm için bir şans vermek gerektiğinin bilinci içerisinde müzakere masasında olduğunu da ifade etti. İnatla müzakereleri yürütüyorlarsa bunun önlerindeki birkaç haftanın öneminin bilincinde olmalarından kaynaklandığını söyleyen Akıncı, tüm bunları bu akşam konuştuklarını kaydetti. Akıncı ilerleyen günlerin iyi haberler verebilecekleri günler olmasını da diledi ve aksini de halkla paylaşma sorumluluğunda olduklarını kaydetti.

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