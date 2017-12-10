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Akıncılar Taraftar Grubundan Edirne’ye Yardım Kampanyası

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Akıncılar Taraftar Grubundan Edirne’ye Yardım Kampanyası
Uzunköprü Spor Kulübünün taraftar grubu Akıncılar, Edirne'de maddi durumu kötü olan bir aileye yardım kampanyası düzenledi.

Uzunköprü Spor Kulübünün taraftar grubu Akıncılar, Edirne'de maddi durumu kötü olan bir aileye yardım kampanyası düzenledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde BAL Ligi 12. Grup'ta mücadele eden Uzunköprü Spor Kulübünün taraftar grubu Akıncılar yaklaşık 2 hafta önce yardım kampanyası başlattı. Edirne'de 2 kız çocuğu ile yaşamını sürdürmeye çalışan bir ailenin maddi ve manevi yardım ihtiyacı olduğunu öğrenen taraftar grubu lideri Görkem Açıkbaş, ilçe genelinde yardım kampanyası başlattı. 2 hafta süren yardımlarda toplamda 10 koli yardım toplandı.

Görkem Açıkbaş yaptığı açıklamada, "Bu yardımı Edirne'de yaşayan, eşi vefat eden bir aileye teslim ediyoruz. Allah kimseyi babasız büyümek zorunda bırakmasın. Ailemizin eşya, ayakkabı, oyuncak, yakacak ve mutfak malzemelerini elimizden geldiğine yardım edip karşıladık. Yardımların tamamı Uzunköprü halkının duyarlılığı ile toplandı" dedi.

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