Akıntıya Kapılan Genç Kızı Vatandaşlar Kurtardı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak tedavi altına alındı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Büşra Y.(23) serinlemek için girdiği Dolunay Mahallesi Gübre Depoları önündeki plajda akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardım ve çabalarıyla genç kız sudan çıkarıldı.

Büşra Y.'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatsa Belediyesinden uyarı gelmişti

Öte yandan, Fatsa Belediyesi rip akıntılara karşı vatandaşları öğle saatlerinde yaptığı anons ve sosyal medyadan yaptıkları açıklama ile uyardı. Uyarıyı dikkate alan vatandaşlar bugün denize girmedi.