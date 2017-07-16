Akkışla’da 15 Temmuz Etkinlikleri Coşkulu Geçti

Akkışla Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Belediye Başkanı Ali Ergül, "FETÖ de, PKK da,...

Akkışla Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde konuşan Belediye Başkanı Ali Ergül, "FETÖ de, PKK da, DEAŞ da piyon. Bize yaşattıklarını unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Akkışla Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Mili Birlik Günü etkinlerinde dayanışma ve coşku hakimdi. Akşam namazı sonrasında Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliklere, Belediye Başkanı Ali Ergül'ün yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı İsmail Çubukoğlu, Emniyet Müdürü Doğan İmeryüz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

"Çanakkale Savaşında rakip kimse, şimdi de aynı"

Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ali Ergül, geçen yıl gerçekleştirilen 15 Temmuz hain girişiminden sonra, 27 gün boyunca kendilerini meydanlarda yalnız bırakmayan hemşehrilerine teşekkür etti. 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde yapılan Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri ile hain darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Başkan Ali Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ idi, PKK idi, DEAŞ idi bunlar hep piyon, çakal bunlar. Çanakkale Savaşında karşında rakip kimse, şu anda yine onlar var. Onun için aklıselim hareket etmemiz lazım. Ülkemizin etrafında kara bulutlar dönüyor, ateş çemberinin ortasındayız. O nedenle aklımızı başımıza alalım Ben 57 yaşımdayım, çok şeyler gördüm. 60 İhtilali'ni görmedik ama 80 İhtilali'nin içindeydik. O zaman askerdeydim; bu memlekette yönetici olmasına rağmen şapkasını alıp giden insanlar oldu. Ama benim Genel Başkanım, Cumhurbaşkanım "Meydanlara ineceksiniz" dedi, canı pahasına dik durdu. Bizler de onun sayesinde dik durmaya devam ediyoruz."

Başkan Ali Ergül'ün konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu. Seslendirilen ilahilerin sonrasında, tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçede de selalar verildi. Kalabalık, sabah ezanının okunmasının ardından dağıldı.