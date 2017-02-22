Akkuş Şantiyeye Döndü

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın ilçelere yönelik düzenlediği değerlendirme toplantıları devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın ilçelere yönelik düzenlediği değerlendirme toplantıları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Akkuş ilçesinden gelen heyeti ağırlayan Başkan Yılmaz, "Büyükşehir Belediyemizin yatırım gücü, hayal edilemeyenleri gerçeğe dönüştürüyor" dedi.

Akkuş'ta hayata geçirilen ve planlanan yatırımların masaya yatırıldığı toplantıya Genel Sekreter Bülent Civelek, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri katıldı.

2017 sıcak asfalt yılı olacak

2014, 2015 ve 2016 yıllarında toplam 11 milyon 250 bin TL'lik hizmetin gerçekleştirildiği ilçede 2017'de ise 15 milyon TL'lik yol yatırımının yapılması planlanıyor. Geride bırakılan üç yıllık süreçte Akkuş'ta 69 km yeni yol açılırken, 416 km stabilize yol ve 2 bin 450 metreküp taş duvar yapıldı. Alt yapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt öncesi yolları hazır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, ilçede 2017 yılında 32,60 km sıcak asfalt, 20,50 km sathi asfalt kaplama, 3,70 km beton yol, 61 km yeni yol açma ve genişletmesi ile 104 km stabilize yol yapımını hizmete sunacak.

Akkuş'a Kent Meydanı müjdesi

Başkan Enver Yılmaz, Akkuş ilçe meydanı içinde projenin hazır olduğunu belirtirken, kaymakamlık binası önüne yapılacak projeyle birlikte meydanın çevresinde bulunan yaklaşık 22 binanın dış cephesinin iyileştirileceğini söyledi. Ortaya çıkacak görüntünün Akkuş'a farklılık kazandıracağının altını çizen Başkan Yılmaz, "Her geçen gün nüfusunda artış yaşanan Akkuş ilçemizin diğer ilçelerde olduğu gibi yaz aylarında nüfusu üçe dörde katlanıyor. Böyle bir meydanın gerekli olduğunu bildiğimiz için söz vermiştik. Meydan projemizi en kısa zamanda hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"14 milyon 700 bin TL'lik büyük yatırım"

İlçenin içme suyu ve isale hatlarına yönelik yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Yılmaz, "Üç yıllık süre içerisinde toplam 5 milyon 200 bin TL'lik yatırımı hayata geçirdik. Bunun içerisinde 40 km içme suyu hattı, 1 adet su alma yapısı, 2 adet terfi merkezi ve 2 adet depo yer alıyor. 2017 yılında ise 52 km içme suyu hattı döşemeyi düşündüğümüz ilçemize toplam 9 milyon 500 bin TL'lik yatırım planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Demirci: "Akkuş'ta her noktada iş makinesi var"

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ise sunulan hizmetler için Başkan Enver Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ederek, "Akkuş ilçemizde öyle büyük bir çalışma var ki iş makinelerinin çıkardığı sesler tepelerde yankılanıyor" dedi.

Akkuş'un Ordu ilinin merkeze en uzak ilçesi olduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan Başkan İsa Demirci, "İl merkezine uzak olmamız nedeniyle yıllardır yaşadığımız "Gözden ve gönülden ırak olmak" tabirini sizler rafa kaldırdınız. İnsanlarımız Büyükşehir olmanın faydalarını üç yıllık süreçte görmüş oldu. İlimizde en çok kar yağışı alan Akkuş'a her kar yağışında ne yapacağız diyen vatandaşlarımız, sizin ve ekibinizin başarılı çalışmaları sonrasında artık hiçbir kaygı yaşamamaktadır. Eskiden günlerce hatta haftalarca kar nedeniyle kapalı olan yollarımız Büyükşehir Belediyemizin 7/24 özveriyle çalışan ekipleri sayesinde kısa bir sürede açılıyor" şeklinde konuştu.

Akkuş ilçesinin 1.300 km'lik yol ağına sahip olduğunun altını çizen Başkan Demirci, "Geniş ve engebeli bir arazi yapısına sahip ilçemizin hemen hemen her noktasında iş makineleri hummalı bir çalışma yürütüyor. Öyle büyük bir çalışma var ki iş makinelerinin çıkardığı sesler tepelerde yankılanıyor. Çalışmaların sürdürüldüğü arazileri gezmeye kalksak bir günde bitiremeyiz. Büyükşehir Belediyemiz, adım adım her noktaya giriyor" diye konuştu.

"Teşekkürler Enver Yılmaz"

İçme suyu ve isale hattı konusunda da çok önemli çalışmalar yürütüldüğüne vurgu yapan Başkan İsa Demirci, "Çok basit bir örneğini verecek olursam, geçmişte 150 bin TL kaynak bulup içerisi balçıkla kaplanan su alma yapısı yenilenemezken, bugün Büyükşehirimizle birlikte 1 milyon 500 bin TL'lik su yatırımı yapılan bir ilçe durumuna geldik. Yaklaşık 10 milyon TL'lik bütçesi olan Akkuş ilçemiz bunun sadece dörtte birini yatırım bütçesi olarak ayırabiliyordu. Kendi imkanlarımızla bu hizmetleri hayata geçirme şansımız yoktu. Bu anlamda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.