Akmek Öğrencileri Sahnede

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) kursiyerleri "Ezeli Bir Sevgiliye" gecesi düzenledi.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) kursiyerleri "Ezeli Bir Sevgiliye" gecesi düzenledi.

AKMEK öğrencileri, düzenledikleri "Ezeli Bir Sevgiliye" adlı gecede okudukları şiirlerde ilk kez kendi seslerini mikrofondan yayılmasını dinledi. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki geceye katıldı.

Kursiyerler ilk kez şiir okudu

Canlı müzik eşliğinde 11 kursiyer, son 2 aydır üzerinde çalıştığı ve Hz. Muhammed, anne, baba ile evlat sevgisi üzerine şiirler okudu. Gecenin sonunda ise tüm AKMEK öğretmenleri sahneye çıkarak, "Sev kardeşim" adlı şarkıyı seslendirdi. Seyirci koltuklarına yerleşenler, ilk kez sahne deneyimi yaşayan anneler, kardeşlerini alkışlayarak destekledi. Yoğun duyguların yaşandığı programın sonunda, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Şehir hayatına adapte olunmalı

Kendisi için yazılan "adam gibi adam" adlı şiirin okunmasının ardından Başkan Tütüncü, AKMEK'i sadece sanat ve meslek eğimi veren kurum olarak görmek istemediğini ve bu şekilde görmediğini vurguladı. AKMEK'i Kepezlilerin sosyalleştiği, farklı alanlarda tecrübeler kazandırdığı, şehir hayatın adapte olduğu hoş bir yuva olarak gördüğünü açıklayan Tütüncü, "Meslek eğitimi kadar sosyal aktiviteler de benim için önemli. Bunlar sanat ve meslek eğitimi kadar önem taşıyor. Birlikte sinema izlenmesi, piknik yapılmalı. Sahneye çıkıp kendinize olan güvenlerinizi güçlendirmeniz de çok önemli" diye konuştu.

Gönül bağı kuruldu

Sahneye çıkan kursiyerlerin izleyicileri bambaşka gönül iklimine götürdüğünü belirten Tütüncü, "Belki kendi sesini ilk kez mikrofondan duyan ablalarımız oldu. Tüm cesaretlerini toplayıp şiir okuyanlar oldu. Bizim sosyal belediyecilik hizmetimiz açısından hedefimize ulaşmada bu etkinlikler çok önemli" dedi.

Yalan dünyada yaşıyoruz

Programın adının da Hz. Peygamber'imize ithaf edildiğini belirten Tütüncü, Peygamberimizin hadislerle, bize gönderilen ayetlerle yaşadığını söyledi. Seyircilere; "O'nu sevenlere selam olsun, onunla gönül bağı kurmak isteyenlere de selam olsun" diye seslenen Tütüncü, "Yalan dünyanın içinde hepimiz yalancıktan şeyler yaşıyoruz. Yalan dünya işleriyle uğraşıyoruz. Aslolan Allah'a kavuşacak olmamız. O'nun rızasını kazanacak şekilde bir yaşantı sürebilmek. İmtihanı o şekilde sürdürebilmek."