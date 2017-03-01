  • BIST 88.838
  • Altın 145,304
  • Dolar 3,6303
  • Euro 3,8257
  • Samsun 23 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 16 °C
  • İzmir 12 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 18 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Akmek Öğrencileri Sahnede

» »
Akmek Öğrencileri Sahnede
Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) kursiyerleri "Ezeli Bir Sevgiliye" gecesi düzenledi.

Antalya Kepez Meslek Eğitim Kursları (AKMEK) kursiyerleri "Ezeli Bir Sevgiliye" gecesi düzenledi.

AKMEK öğrencileri, düzenledikleri "Ezeli Bir Sevgiliye" adlı gecede okudukları şiirlerde ilk kez kendi seslerini mikrofondan yayılmasını dinledi. Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki geceye katıldı.

Kursiyerler ilk kez şiir okudu

Canlı müzik eşliğinde 11 kursiyer, son 2 aydır üzerinde çalıştığı ve Hz. Muhammed, anne, baba ile evlat sevgisi üzerine şiirler okudu. Gecenin sonunda ise tüm AKMEK öğretmenleri sahneye çıkarak, "Sev kardeşim" adlı şarkıyı seslendirdi. Seyirci koltuklarına yerleşenler, ilk kez sahne deneyimi yaşayan anneler, kardeşlerini alkışlayarak destekledi. Yoğun duyguların yaşandığı programın sonunda, emeği geçenlere teşekkür edildi.

Şehir hayatına adapte olunmalı

Kendisi için yazılan "adam gibi adam" adlı şiirin okunmasının ardından Başkan Tütüncü, AKMEK'i sadece sanat ve meslek eğimi veren kurum olarak görmek istemediğini ve bu şekilde görmediğini vurguladı. AKMEK'i Kepezlilerin sosyalleştiği, farklı alanlarda tecrübeler kazandırdığı, şehir hayatın adapte olduğu hoş bir yuva olarak gördüğünü açıklayan Tütüncü, "Meslek eğitimi kadar sosyal aktiviteler de benim için önemli. Bunlar sanat ve meslek eğitimi kadar önem taşıyor. Birlikte sinema izlenmesi, piknik yapılmalı. Sahneye çıkıp kendinize olan güvenlerinizi güçlendirmeniz de çok önemli" diye konuştu.

Gönül bağı kuruldu

Sahneye çıkan kursiyerlerin izleyicileri bambaşka gönül iklimine götürdüğünü belirten Tütüncü, "Belki kendi sesini ilk kez mikrofondan duyan ablalarımız oldu. Tüm cesaretlerini toplayıp şiir okuyanlar oldu. Bizim sosyal belediyecilik hizmetimiz açısından hedefimize ulaşmada bu etkinlikler çok önemli" dedi.

Yalan dünyada yaşıyoruz

Programın adının da Hz. Peygamber'imize ithaf edildiğini belirten Tütüncü, Peygamberimizin hadislerle, bize gönderilen ayetlerle yaşadığını söyledi. Seyircilere; "O'nu sevenlere selam olsun, onunla gönül bağı kurmak isteyenlere de selam olsun" diye seslenen Tütüncü, "Yalan dünyanın içinde hepimiz yalancıktan şeyler yaşıyoruz. Yalan dünya işleriyle uğraşıyoruz. Aslolan Allah'a kavuşacak olmamız. O'nun rızasını kazanacak şekilde bir yaşantı sürebilmek. İmtihanı o şekilde sürdürebilmek."

Akmek Öğrencileri Sahnede

Akmek Öğrencileri Sahnede

Akmek Öğrencileri Sahnede

Akmek Öğrencileri Sahnede

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sivil Savunma Günü Ve Deprem Haftası Etkinliği Düzenledi01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • Bingöl Genç’te 325 Güvenlik Korucusu Alınacak01 Mart 2017 Çarşamba 12:28
  • “Yatırımlar Ve Hizmetler Vergi Tahsilatını Artırıyor"01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Afad Sivas İl Müdürlüğünden, Vali Gül’e Ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Aykome Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • İlçe Protokolü Tekstilcilerle Bir Araya Geldi01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Dap Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Şırnaklı Çocuklar Tiyatroyla Buluştu01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Başarılı Mimarlar Kayseri’ye Geliyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
  • Akmek Öğrencileri Sahnede01 Mart 2017 Çarşamba 12:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti