Akrep Toplayıcısına 42 Bin 749 Lira Ceza Verildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda izinsiz canlı akrep yakaladığı belirlenen şahsa "biyolojik çeşitliliğe zarar verme" suçundan 42 bin 749 lira...

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda izinsiz canlı akrep yakaladığı belirlenen şahsa "biyolojik çeşitliliğe zarar verme" suçundan 42 bin 749 lira ceza verildi.

Edinilen bilgiye göre, Amanos Dağları ormanlık alanda Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Şefliği ekipleri tarafından doğadan canlı akrepleri izinsiz olarak topladığı belirlenen bir kişiye izinsiz olarak doğadan yabani canlı örnekleri toplamak suretiyle biyolojik çeşitliliğe zarar vermek kabahatinden 2872 Sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesini ihlal etmek suçundan dolayı 42 bin 479 lira para cezası verildiği açıklandı.

Ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın yanındaki kavanozlar içerisinde bulduğu 9 adet akrebi ise doğaya bıraktı.