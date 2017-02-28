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Aksaray 4’üncü Tarım Fuarına Hazırlanıyor

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Aksaray 4’üncü Tarım Fuarına Hazırlanıyor
Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı için...

Aksaray'da Ziraat Odası Başkanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Fatih Mahallesi'ndeki Pazar Semt Pazarı'nda gerçekleştirilecek olan fuara 120 ayrı firma katılım sağlayacak. 2-5 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar alanında incelemelerde bulunan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, bu yıl talebin fazla olduğunu ve yerin küçük olması nedeniyle taleplere cevap veremediklerini söyledi.

Başkan Koçak, "2-5 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak olan Aksaray Tarım Fuarı çalışmalarımız hızla devam ediyor. Aksaraylı üreticilerimizi yeni teknolojiyle buluşturmak için fuar çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 4'üncüsünü düzenlediğimiz tarım fuarına bu yıl ziyaretçi ve katılımcının daha fazla olacağına inanıyoruz. Şu ana kadar 120 ayrı katılımcı firma var ve birçok da talep var. Yerimiz ufak olduğu için taleplere de cevap veremiyoruz. Geçmiş yıllarda 60 bine lakın ziyaretçimiz vardı. Bu sene 100 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bu sene de fuarın içerisinde ciddi şekilde sürprizler var. Aksaraylı hemhşerilerimizi de davet ediyoruz. En az 60 çeşit kanatlı hayvanlar olacak fuarımızda. Aksaray'daki ve civar illerdeki tüm çiftçilerimizi, İç Anadolu'nun en iyi fuarı olan Aksaray tarım fuarına bekliyorum" dedi.

Aksaray 4’üncü Tarım Fuarına Hazırlanıyor

Aksaray 4’üncü Tarım Fuarına Hazırlanıyor

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