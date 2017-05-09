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Aksaray Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmasını Sürdürüyor

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Aksaray Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmasını Sürdürüyor
Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi şehrin muhtelif yerlerinde sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi Çiftlik Mahallesinde altyapısı biten 15 sokak ve kanal boyu servis hattındaki yollarda sıcak asfalt çalışması yaptı. Çiftlik Mahallesindeki asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, göreve geldiklerinde "Aksaray'da asfaltı olmayan hiçbir Mahalle kalmayacak "diyerek yola çıktıklarını ve bu kapsamda şehrin altyapısı biten bütün yollarını asfaltladıklarını söyledi. Başkan Yazgı, "Muhtarın nezdinde bütün çiftlik mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Biz göreve başladığımız da dedik ki "Aksarayımızın asfaltı olmayan hiçbir mahallesi kalmayacak. Bütün vatandaşlarımızı çamurdan kurtaracağız" demiştik. Elimizden geldiği kadarıyla bu konuda çalışmaya devam ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi bu sene çok sert bir kış geçti. Bazı yerlerde bozulmalar oldu. Şimdi hep havanın ısınmasını bekliyorduk ki; hava ısındığı zaman toprakla asfalt tam anlamıyla uyuşsun ve attığımız asfaltın faydası olsun diye. Şu anda şehrimizin muhtelif yerlerinde asfalt çalışmalarımız var. Çiftlik mahallemiz yüz ölçümü olarak büyük mahallelerimizden biri. Çiftlik mahallemizde 2 tane büyük caddemiz var. Tamamen asfaltlandı. 15'in üzerinde sokağa da sıcak asfalt yapıldı. Alt yapısı eksik olan birkaç sokağımız var orayla ilgilide satih kaplama çalışması yapacağız. Böylelikle bu mahallemizin yollarını asfaltlayıp halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Davut Sertkaya ise, "Belediye Başkanımız Haluk şahin yazgı'ya çok çok teşekkür ediyorum. Verdiği sözde durdu ve sözlerinin hepsini gerçekleştirdi. Çiftlik Mahallesi sakinleri adına başkanımıza bir kez daha Teşekkür ediyorum" dedi.

Aksaray Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmasını Sürdürüyor

Aksaray Belediyesi Sıcak Asfalt Çalışmasını Sürdürüyor

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