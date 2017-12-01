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Aksaray Belediyesinden Öğretmenlere Özel Konser

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Aksaray Belediyesinden Öğretmenlere Özel Konser
Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu, Öğretmenler Gününe özel "Yeşilçam Şarkılarından" oluşan bir konser düzenledi.

Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu, Öğretmenler Gününe özel "Yeşilçam Şarkılarından" oluşan bir konser düzenledi.

Aksaray Kültür Merkezinde gerçekleşen solistliğini Gönül Onar'ın yaptığı Kanun'da Yaşar Musaoğlu, Klarnet'te Ayhan Polatoğlu, Kemençede Ayşe Erdal, Piyanoda Erman Karakaya ve Ritimde Mustafa Nayke ve Furkan Varol'dan oluşan Aksaray Belediyesi Müzik Topluluğu, Yeşilçam filmlerinin unutulmaz müziklerini seslendirdi. Konserde, Türk Sinemasına damga vuran Yeşilçam müziklerinin en seçkinleri eserleri Solist Gönül Onar tarafından seslendirilirken, öğretmenler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Salonu dolduran öğretmenler kendileri mest eden konser sonunda sanatçıları ayakta alkışladı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gecenin sonunda kürsüye çıkarak sanatçıları tebrik etti. Öğretmenlere yönelik bu tür organizasyonların devam edeceği açıkladı.

Konsere, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, Eğitim Bir Sen Başkanı Murat Günaydın, sivil toplum örgüt temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

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