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Aksaray Belediyesinden Su Sayacı Uyarısı

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Aksaray Belediyesinden Su Sayacı Uyarısı
Soğuk kış günlerinde meydana gelen, "Su sayaçlarının donarak zarar görmesi" konusunda Aksaraylılara uyarılarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü,...

Soğuk kış günlerinde meydana gelen, "Su sayaçlarının donarak zarar görmesi" konusunda Aksaraylılara uyarılarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, "Donan sayaçlara hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile müdahale etmeyin. İlk müdahale olarak vananın kapatılması gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kış aylarında sıfırın altına düşen hava sıcaklıklarının, su sayaçlarının donarak hasar görmesine neden olacağını hatırlatarak Aksaraylıları sayaçlarının donmaması için önlemler almaları konusunda uyardı. Abonelere ait su sayaçlarının korunmasının, abonelerin sorumluluğunda olduğunu açıklayan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, sayaçların soğuğa ve dış etkenlere karşı korunmasız bırakıldığı takdirde donarak zarar görebileceği hatırlatıldı. Abonelerin, donan sayaçlara hiçbir şekilde ateş ve sıcak su ile müdahale etmemeleri gerektiğine dikkat çekildi ve açıklamaya şöyle devam edildi: "Sayaçlara bu şekilde müdahale edilmesi halinde tesisat ve borularda büyük zararlar meydana gelmektedir. Bu da hem maddi hem de tamirin daha uzun bir sürede yapılması anlamına gelir. Sayaçlar ile açıkta kalan su boruları, cam yünü, bez parçası, talaş, boru kılıfı gibi maddelerle kaplanmalı. Sayaç yeri temiz, aydınlık ve rüzgar almayacak şekilde tanzim edilmeli. Su sayacının donması halinde, patlayan sayaçtan akan su diğer sayaçların da donmasına neden olur. Bu nedenle ilk müdahale olarak vananın kapatılması gerekiyor. Bu tür sorunlarla karşılaşan abonelerimizin Alo 185 nolu arıza hattımızı aramaları halinde ekiplerimiz en kısa sürede arızaya müdahale ederek yardımcı olacaktır" denildi.

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