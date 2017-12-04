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Aksaray Belediyesinin Algoritma Robotik Kodlama Kursu İlgi Görüyor

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Aksaray Belediyesinin Algoritma Robotik Kodlama Kursu İlgi Görüyor
Aksaray Belediyesi, çocukların eğitim ve öğretimlerine yönelik kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Aksaray Belediyesi, çocukların eğitim ve öğretimlerine yönelik kurslar düzenlemeye devam ediyor.

Aksaray Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından Zinciriye Medresesinde Algoritma Robotik Kodlama Kursu veriliyor. 6-7 yaş ve 14-17 yaş grubunda 50 öğrenciye verilen kursta, öğrencilere kişisel ve zihinsel gelişim açısından önemli katkı sağlayacak olan algoritma robotik kodlama öğretiliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, düzenlenen kursun öğrenciler açısından faydalar sağlayacağı ifade edilerek, "Algoritma dersimiz ile öğrencilerimiz, bilimsel düşünerek bilim insanı olma yolunda ilk adımlarını atmış olur. Grup çalışmaları ile görev paylaşımı yapabilmeyi ve sorumluluk almayı öğrenir. Sistemli ve sıralı düşünerek problem çözme becerileri gelişir. Matematik ve analitik düşünme becerisi alt yapısı gelişir. Motivasyonları ve özgüvenleri artar. Bellek eğitimine katkı sağlar. Derste edindiği becerileri, gerçek hayata transfer edebilmeyi öğrenirler" denildi.

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