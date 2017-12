Aksaray’a 60 Bin Hayvanlık Dev Tesis

Aksaray Ticaret Borsasının hayata geçireceği 60 bin hayvan kapasiteli Aksaray Organize Hayvancılık Projesi, 150 işletmeciyi tek çatı altında toplayacak.

Aksaray Ticaret Borsası, hayvancılıkta birçok eksiği tamamlayacak olan "Aksaray Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi"ni basına tanıttı. Aksaray'da gerçekleşen basın toplantısında konuşan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, proje ile hayvan yetiştiricilerinin işlerini büyütmesi hedeflenirken, et üretiminin artmasına büyük katkı sağlayacaklarını söyledi. 2018 yılı içinde yapımına başlanması planlanan projenin bir yılda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. 60 bin hayvan kapasiteli tesis, tamamlandığında her biri 300 ile 500 arası hayvanı bünyesinde barındıracak yaklaşık 150 adet işletmeye ev sahipliği yapacak ve son derece teknolojik imkanlarla hayvan yetiştiriciliğine imkan tanıyacak. Daha modern ve büyük çaplı hayvancılık işletmelerinin kurulmasını öngören Aksaray Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi, küçük ölçekli aile işletmeciliğini büyütmeyi düşünen işletme sahipleri için bir fırsat olarak görülüyor. Tabanı ızgaralı olacak tesiste hayvan dışkıları bir kanala yönlendirilerek buradan oluşacak gazın yakılmasıyla enerji üretilecek. Hayvan başına alınan verim en üst seviyeye çıkarılacak. Giderlerin kontrol altına alıncağı ve gübresinden enerji üretilecek olan tesis sayesinde Aksaray 100 bin ton kapasite ile Türkiye'nin kırmızı et ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Aksaray Belediyesi'nin yer tahsisinde bulunarak yer aldığı proje Tarım Bakanlığı'nda son onayını bekliyor. 70 milyon liraya mal olması beklenen Organize Hayvancılık Bölgesi projesi birçok ilkleri içinde barındırıyor. Projenin içerisinde Yem Hazırlama Ünitesi, Yem Deposu, Silaj Çukurları, Hastalıklı Risk Grubunda Hayvanlar için Muayene ve Hayvan Tedavi Merkezi ile Karantina Bölgesi, Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendislerinin Çalışma Birimi, Yönetim ve İdare Hizmet Binası gibi sosyal tesisler yer alacak.

"İlin yüzde 80'i tarım ve hayvancılık yapıyor"

Aksaray'ın nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılığa dayalı geçim sağladığını vurgulayan Başkan Özkök, "İlimizde 420 bin hektar tarım alanı bulunuyor. Şu an itibariyle 227 bin büyükbaş hayvan, 750 bin küçükbaş hayvan varlığı ile Konya'dan sonra bölgemizde birinci, bu coğrafyada ölçeğimizdeki iller arasında Türkiye birincisiyiz. Bu da bizim tarım ve hayvancılığı ne kadar iyi yaptığımızı anlatıyor. Ayrıca 1 milyon 100 bin ton şeker pancarı üreterek Türkiye şeker ihtiyacının yüzde 9'unu karşılıyoruz. 250 bin ton yonca üreterek Türkiye'deki besicilik ve damızlıkla uğraşan yetiştiricilerimizin ham maddesinin tamamını karşıladığımız gibi dünyanın en iyi yarış atlarının olduğu ülkelere Aksaray yoncası ihraç ediyoruz ki, bu da yoncamızın kalitesini ortaya koyuyor. 250 bin ton mısır silajı yetiştiriyoruz. Çerezlik ay çekirdeğinin 15 bin tonunu Aksaray'da üreterek birinci sıraya çıktık. Kabak çekirdeği üretiminde Türkiye üçüncüsü, arpa üretiminde Türkiye beşincisiyiz. Borsamızda 2017 yılında bir milyar 655 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştirildi. Devletimize 20 milyon lira stopaj, 6,5 milyon lira KDV, 270 bin lira mera fonu ödedik. Şu an 5 yıldızlı borsayız, önümüzdeki yıl 7 yıldızlı borsa olacağız" dedi.

"Et yerine damızlık hayvan getirelim"

Hamit Özkök, Aksaray'ın, hayvan potansiyeli en geniş iller arasında olduğu için yurtdışından hayvan ve et ithalatının durdurulabilmesi amacıyla damızlık hayvan ithalatı yaptıklarını kaydetti. Aksaray'da beş firmanın damızlık hayvan ithalatı yaptığını, Türkiye'nin her yerine genetik bakımdan vasıflı, olgun damızlık hayvan satışı gerçekleştireceklerini söyleyen Özkök, "Bugün ülke olarak et ithalatı yapmaya maruz kaldık. Yarın aynı durumla tekrar karşılaşmamak için genetik vasfı yüksek hayvanları ülkemize kazandırarak bunlardan doğan buzağıların da hayvan zincirinin içinde yer alması sağlanarak hayvan popülasyonunun artırılacağına inanıyoruz. Hükümetimize teşekkür ederiz. Tarım ve hayvancılıkta büyük teşvikler verilmektedir" diye konuştu.

"Aksaray denince akla su geliyor"

Aksaray'ın en büyük sıkıntısı olan su sıkıntısının artık kronik hale geldiğini ifade eden Özkök, tedbir alınmazsa 2020 yılından itibaren tarım ve hayvancılıktaki başarının düşmeye başlayacağını kaydederek, "Maalesef su kıtlığı olan bir ülkede yaşıyoruz. Aksaray ülkemizde en az yağış alan beş ilden biridir. Şu an tarım ve hayvancılığı iyi yapıyoruz ama önümüzdeki yıllarda sıkıntı ile karşılaşmamak ve tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir hale getirmek için, Aksaray ilimizin su sıkıntısının acilen giderilmesi gerekmektedir. En çok su tüketen yonca, pancar mısır ürünlerini ürettiğimiz ve suyumuzun önümüzdeki yıllarda tükeneceğini bildiğimiz için Kızılırmak gibi dış havzalardan ilimize su getirme gayreti içine girdik. Kızılırmak havzası 550 milyar metreküp debisi olan bir nehirdir. Şehir merkezine 96 km mesafede olan Kızılırmak'ın yüzde 9'unun ilimize getirilmesini istiyoruz. Halihazırda Tuz Gölü havzasında doğalgaz depolaması yapacak olan Çinli bir firma yer altındaki tuzları eritmek için Kızılırmak'tan su çekip yer altına basıyor. Hükümetimiz çılgın projeleri ile ünlü. Bize de Kızılırmak'tan suyu şehrimize akıtacağına inanıyoruz. Böylece tarım ve hayvancılığımızın devam etmesini umuyoruz" diye konuştu.

Aksaray'ın dünya tarihinde buğday tarımının ilk yapıldığı yer olduğu açıklayan Özkök, "Ama maalesef ilimiz kuraktır. İç Anadolu şehirlerimizin kaderi bu. Şu an tarımda vahşi sulama hiç kalmadı. Teknolojiyi çok iyi kullanıyoruz. Damla sulamaya yaparak suyu idareli kullanıyoruz. Buna rağmen su sıkıntısı çekiyoruz. Daha önce 12 metreden su çıkarırken şimdi 250 metreden su çekiyoruz" şeklinde konuştu.

"Hayvan oteli büyük ilgi görüyor"

Aksaray Ticaret Borsası bünyesinde, Türkiye Odalar Birliğinin himayesinde pilot proje olarak hayata geçirilen "Hayvan Oteli" projesi de büyük ilgi görüyor. Hamit Özkök, Hayvancılık Oteli'nin diğer adıyla Hayvan Parkı'nın hayvancılıkta önemli bir ihtiyaca cevap verdiğini belirterek, "Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin geçiş güzergahında bulunan ilimizde hayata geçirilen bin 500 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş kapasiteli Hayvan Oteli, uzun yolculuklarda strese giren ve zayıflayan hayvanların kısa süreli dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarını karşılarken, dezenfekte ve bakım ihtiyaçlarını da gideriyor" dedi.

Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray Ticaret Borsası olarak görevi devraldıklarından bu yana birçok projeyi üstlenerek tamamladıklarını ve şehre katkı sağladıklarını belirtti. Özkök, "164 adet Tarım Ticaret Merkezi'ni oluşturarak tüccarlarımıza ve tüketicilerimize hizmet vermeye başladık. Üyelerimize yerinde hizmet vermek amacıyla Borsamızın Eskil ve Ortaköy ilçelerinde şubeler açtık. Borsamız bünyemizde 1040 kişiye girişimcilik eğitimi verdik. Bunlardan 160 tane iş yeri açıldı" ifadelerini kullandı.