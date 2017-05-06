Aksaray’da 124’üncü Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti iktidarıyla gelinen sağlıkta değişim dönüşüm modelinde Türkiye'nin Avrupa...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti iktidarıyla gelinen sağlıkta değişim dönüşüm modelinde Türkiye'nin Avrupa ülkelerine örnek teşkil ettiğini söyledi.

Aksaray'da hayırsever Elif ve Ali Dede Bilgiç tarafından yaptırılan Elif ve Ali Dede Bilgiç Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. 123 tane aile sağlığı merkezi bulunan Aksaray'da 124'üncü aile sağlığı merkezi de sağlık hizmeti vermeye başlarken, 3 bin kişiye 1 aile hekimi düşüyor. Şifahane Mahallesi'ne yapılan Aile Sağlığı Merkezi açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, AK Parti iktidarı ile Türkiye'nin sağlık modelinin ve sağlık hizmetinin adeta çığır açtığını belirterek, Avrupa ülkelerine örnek bir sağlık modeli oluşturulduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğunu belirten İnceöz, "Başta kurucu genel başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiğimiz ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığımız ile sağlıkta çok önemli değişim ve dönüşümün mimarlarıdır. Eski Türkiye tablosunu hepimiz hatırlarız. Eğer sigortanız yoksa hastaneler yüzünüze bakmazdı. Eğer bir sigorta kurumundaysanız bir başkasına gitmeniz mümkün değildi. Her biri genel sağlık sigortası kapsamında toplandı, bütün hastaneler, bütün vatandaşlarımıza, genci, yaşlısı, din, dil, ırk sorulmaksızın tüm vatandaşlarımıza hastanelerimiz açıldı. Bugün her doğan çocuk 18 yaşına kadar sigorta kapsamı içerisinde. Genel sağlık sigortası, çok cüzi bedellerle herkesi kapsayacak şekilde. Bugün, Türkiye'de 15 yıldır uyguladığımız sağlıkta değişim ve dönüşüm modeli Amerika'ya, Avustralya'ya, Kanada gibi birçok ülkeye örnek model olacak şekilde. İnsanımızın hayır duasını almak üzere tesis edilmiş önemli bir alan, önemli bir hizmet, önemli bir çalışma. Gerçekten insanın en zorda olduğu anda hastanelerde işlerini yapabilmesi, hastanede güler yüzlü, bütün o çalışan ekibiyle beraber hizmete kavuşabilmesi önemli. Aksaray'ımızda, Türkiye'deki sağlık alanındaki değişim ve dönüşümden inanılmaz şekilde nasibini almaya devam ediyor" dedi.

"Aksaray'da 124 sağlık merkezi hizmet veriyor"

Açılışta konuşan İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık da, "Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde çoktan beridir birçok yeniliği halkımızın hizmetine sunduk. Sağlıkta kaliteyi her geçen gün artırdık, artırmaya da devam ediyoruz. Bugün ilimizde açılacak olan bu aile sağlık merkezimiz ile 124 adet aile sağlığı merkezi açmış bulunuyoruz. Aksaray ilimizde 3 bin kişiye 1 aile hekimi düzeye geldik. Bu Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından dualar eşliğinde aile sağlığı merkezinin açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri, aile sağlığı merkezini gezerken, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz tarafından Elif ve Ali Dede Bilgiç çiftine teşekkür belgesi verildi. Programın ardından Sağlık Bakanlığının projesi kapsamında bisiklet dağıtımı yapıldı. Programa, AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cüneyt Alkan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Fazilet Zehra Köktaş, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, Sosyal Politikalar Müdürü İsrafil Aktürk, Kamu Hastaneleri Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Korkmaz, Emniyet Müdür Ali Karabağ, AK Parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.