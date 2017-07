Aksaray’da 15 Temmuz Destanı

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe girişiminin...

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilmek istenen kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Bir yıl önce kanlı darbe girişiminde Aksaray meydanlarını doldurarak demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar yine meydanları hınca hınç doldurarak 1 yıl sonra aynı gün yine nöbetine devam etti. Ulu Cami önünde protokol üyeleriyle buluşan Aksaraylılar, mehter takımı ile yürüyüşe geçti. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na kadar yürüyen vatandaşlar burada nöbet yerlerini aldı. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik Kur'an-o Kerim tilaveti ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla devam eden programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.

Ardından bir konuşma yapan Aksaray Valisi Aykut Pekmez, 15 Temmuz'u unutmadıklarını, unutturmayacaklarını belirterek, "Anadolu'yu vatan yaptığımızdan beri bizi bu topraklardan atmak için her zaman kirli oyunlar oynandı. Tarih boyunca oynandı. Ama en kirlisi, en kahpecesi 15 Temmuz'daydı. Bu aziz millet, her zamanki tarih boyunca, şanlı tarihimize yazdırdığı sayfalar gibi 15 Temmuz'da da tarihimize şanlı bir sayfa yazdırdı. Tankların, uçakların karşısına bedenleriyle siper oldu. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar tarihimiz boyunca devam etti. Son günlerde bazı ülkeler bize demokrasi, insan hakları dersi vermeye kalkıyor. Onlara buradan sesleniyoruz ki, önce kendi tarihlerine baksınlar. Bizim tarihimizde kirli bir sayfamız yok. Ecdadımız gittiği her yere medeniyet, refah götürmüş, özgürlük götürmüş. Ortada alınacak, verilecek ders varsa onlar bizim tarihimizden, bizim ecdadımızdan ders alsınlar. Ülkemiz üzerinde hala kirli emelleri olanlar bilsinler ki Anadolu'nun her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Bu ülkenin evlatları vatan, bayrak, millet, ezan söz konusu olduğunda her zaman onların karşısına dikilecektir. Bu topraklar üzeninde son Türk kalsa dahi bu şanlı bayrağımız gökyüzünden inmeyecek, ezanlar susmayacaktır. 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile sokağa dökülen milyonlar her zaman gerektiğinde yine milyonlarca olarak sokağa dökülüp bu ülkeye, hükümetine, demokrasisine, reisine sahip çıkacaktır. Hainlerin attığı kurşunlar, bombalar belki bedenimize zarar verir, verecek. Ama vatan sevgimize, bayrak sevgimize, ezan sevgimize asla zarar vermeyecek, aksine arttıracaktır" dedi.

"Bizler hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız"

Aksaray Belediye Başkanı haluk Şahin Yazgı ise, "15 Temmuz, tam bir sene önce bizler bu meydanda öyle güçlü ve öyle gür bir şekilde bütün dünyaya şunu haykırdık ki, ey zalimler, ey düşmanlar nereden gelirseniz gelin, kim olursanız olun, ne kadar kuvvetiniz, ne kadar topunuz, tüfeğiniz olursa olsun bizim iman dolu göğsümüz var. Bu iman dolu göğsü aşamayacaksınız diye haykırdık. Sadece Aksaray'ımızda değil, tüm Türkiye'de dünyaya haykırdık. Bizler hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Şunu her zaman haykıracağız ki, o ellerimizde tuttuğumuz bayraklar hiçbir zaman yere inmeyecek, o ezanlar minarelerimizden hiçbir zaman dinmeyecek ve bizler başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri olarak bu meydanda sabahlara kadar nöbet tutmaya her an hazırız ve her an buradayız" dedi.

Programa Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Karatay, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, daire müdürleri, STK başkanları ve binlerce vatandaş katıldı. Aksaray'da demokrasi nöbeti halen devam ederken, binlerce kişi sabah namazını Ulu Camii'nde kıldı.