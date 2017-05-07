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Aksaray’da Cami Minaresine Yıldırım Düştü

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Aksaray’da Cami Minaresine Yıldırım Düştü
Aksaray'da üzerine yıldırım düşen bir caminin minaresi kısmen yıkıldı.

Aksaray'da üzerine yıldırım düşen bir caminin minaresi kısmen yıkıldı. Yıldırımın düştüğü sırada cami bahçesinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Tatlıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Tatlıca köy camisinin minaresine yıldırım düştü. Akşam namazına dakikalar kala yaşanan olayda minareye düşen yıldırım minarenin üst kısmını yıkarken, o sırada cemaatin cami içinde olması büyük bir faciayı önledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda camide büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Düşen minarenin taşları caminin çatısını da deldi. Minarenin üst kısmının caminin bahçesine düşmesi sonucu korkuluklar da yıkıldı.

Yaşanan olayı anlatan Tatlıca köy muhtarı Osman Çanta (40), yıldırımın büyük bir gürültü ile düştüğünü belirterek, "Dün akşam ezanına 15 dakika falan vardı. Birden hava bulandı ve karardı. Yıldırım, şimşek derken 2 yıldırım düştü. Biri köyün dışında yakın bir yerlere düştü, 2'incisi çok şiddetli bir şekilde minareye düştü. Ben de yakınlardaydım. Şiddetli bir şekilde ses geldi. Ben 3-5 dakikalığına bir şok geçirdim, kendimi kaybettim yani. Zaten direk buraya koştum. Burada cemaatimiz her zaman buralarda caminin bahçesinde vakti beklerlerdi. Ben o korkuyla direk buraya koştum. Kimsenin olmadığını gördüm. Şükür yani, maddi hasarımız var. Ama can kaybı olmadı ona şükrediyoruz. Yıkılan minarenin taş parçaları 50-60 metre uzaklığa düştü. Minaremizde yıkıldı. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Savaş Demir (37) ise "Hava bulandı, şimşek çakmaya başladı birkaç sefer. Yalnız bir yere düştüğü belliydi. Biri köy dışına düştü, diğeri de minaremize isabet etti. Bu nedenle camimizde hasar yaşandı. Bu hasarında yetkili mercilerden yardım talep ediyoruz" diye konuştu.

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