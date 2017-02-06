Aksaray’da Çiftçilere 11 Milyon Mazot Ve Gübre Desteği

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2016 yılı mazot gübre desteği için listelerin köy ve kasabalara asıldığını belirterek, üreticilerin kısa...

Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 2016 yılı mazot gübre desteği için listelerin köy ve kasabalara asıldığını belirterek, üreticilerin kısa sürede listeyi kontrol edip gereli başvuruları yapması gerektiğini söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Aksaray merkezde yaklaşık 9 bin 300 çiftçinin yaklaşık 11 milyon TL mazot ve gübre desteği alacağını belirterek, "Hükümetimiz çiftçilerimizin yüzünü her zamanki gibi güldürecek. AK Parti hükümetiyle Türkiye'de olduğu gibi Aksaray'da da adeta şaha kalkan tarım ve hayvancılık, büyük bir hızla ivme kazanarak gelişmeye devam ediyor. Çiftçilerimiz artık daha refah ve daha güvenlik tarım ve hayvancılık yapıyor. Bunun sebebi de hükümetimizin sunduğu destekler. Aksaray için 2016 yılı mazot gübre desteğine başvuru yapıp destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen üreticilerimiz için askı listeleri köy ve kasabalara gönderildi. Üreticilerimizin herhangi bir problem yaşamaması adına en kısa sürede askı listelerini kontrol ederek herhangi bir yanlışlığın söz konusu olduğu durumda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne itirazda bulunabilir. Askıya çıkan listeler 10 Şubat Cuma günü askıdan indirilecektir" dedi.