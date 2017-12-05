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Aksaray’da Engelli Genç Kızlara Özel Kına Gecesi

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Aksaray’da Engelli Genç Kızlara Özel Kına Gecesi
Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, engelli genç kızlar için yöresel kına gecesi düzenledi.

Aksaray Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Koordinasyon Merkezi, engelli genç kızlar için yöresel kına gecesi düzenledi.

Toplumun farklı kesimleri için sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiren Aksaray Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlediği organizasyon ile gelinlik çağındaki engelli kızlar için temsili kına gecesi düzenledi. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi ile Aksaray Engelli Anneleri Derneği işbirliğinde Aksaray Belediyesi Selime Sultan Kadın Aktivite Merkezi'nde düzenlenen "Hepimizin Kınası" adlı geceye Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasibe Yazgı, Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Hatice Şahin Eroğlu, Kimsesiz ve Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Derneği Başkanı Kandile Aytekin, İHH Kadın Kolları Başkanı Semiha Keleş, ve çok sayıda engelli genç kız ile aileleri katıldı.

Kadın Koordinasyon Merkezi Başkanı Hasibe Yazgı programla ilgili yaptığı açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Hepimizin Kınası" adını verdiğimiz bu organizasyon ile kızlarımıza bu özel duyguyu hissettirmek istedik. Aksaray Belediyesi olarak engelli çocuğu olan ailelerimizin yaşam mücadelelerine katkı sağlamak amacı ile elimizden geleni yapıyoruz. Her annenin hayali kızının kına gecesini yapmaktır. Böylesi duygusal bir atmosferde sevgi yumağı olduk birlikte ağladık, güldük. Hem kızlarımıza hem annelerimize hayatta yaşayamayacakları bu tecrübeyi yaşatmış olduk. Annelere verilecek en güzel hediye çocuklarının mutluluğu" dedi.

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