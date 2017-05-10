  • BIST 96.027
  • Altın 141,084
  • Dolar 3,5859
  • Euro 3,8997
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 22 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 17 °C
  • Amasya 21 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 16 °C

Aksaray’da Kitap Günleri Fuarını 182 Bin 526 Kişi Ziyaret Etti

» »
Aksaray’da Kitap Günleri Fuarını 182 Bin 526 Kişi Ziyaret Etti
Aksaray'da ilk kez düzenlenen ve Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açılan "Aksaray 1. Kitap Günleri" fuarı 9 günlük...

Aksaray'da ilk kez düzenlenen ve Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açılan "Aksaray 1. Kitap Günleri" fuarı 9 günlük aranın ardından sona erdi. İlk günü 23 bin ziyaretçiyle rekor kıran fuarı 9 gün boyunca 182 bin 526 kişi ziyaret etti.

Aksaray 1. Kitap Günleri, Aksaray'da ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi topladı. Fuar yediden yetmişe kitapseverlerin akınına uğradı. "Herkes kitap okusun" sloganıyla açılış töreni ile 29 Nisan tarihinde kapılarını kitapseverlere açan fuar 9 günlük aranın ardından sona erdi. 9 gün boyunca fuarda 150 bin farklı içerikli kitap ve en seçkin 50 ünlü yazar okuyucularıyla buluştu. Fuarda çeşitli yayın evleri stant açarak açılışa özel indirimle kitap satışı gerçekleştirirken, ünlü yazarlar da kitaplarını imzalayarak söyleşi yaptılar.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kitap fuarının açılmasına öncülük ederek Aksaray'daki ilklere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. Aksaray'da kitap okuma ve kitap sevgisinin yaygınlaşması için her türlü projede yer almaya hazır olduğunu da ifade eden Başkan Yazgı, "Her kitap içinde farklı dünyalar vardır. Okumak ise yaşadığımız şehri, tüm dünyayı, gelmişi ve geçmişi ile bugünümüzü daha iyi anlamlandırmamıza yardımcı olur. Her şeyden önce kendimizi keşfetmemize ve geleceğimize yön verir. Okuyan bir gençlik ile geleceğe daha emin ve güvenli bakabileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehirde kitap fuarı açılmasının herkesi memnun ettiğini belirterek, "Netice itibariyle kitap fuarını açtık. En önemlisi de ülkemizin en gözde yazarlarını Aksaray'ımızda ağırlama fırsatını yakaladık. Fuar, ilk günden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Hatta ilk 3 gün oldukça yoğundu. Yazarlarımız söyleşi yaptılar, imza günlerinde okurları için kitaplarını imzaladılar. Burada stant açan yayın evleri temsilcileri olsun, yazarlarımız olsun ilginden memnun olarak şehrimizden ayrıldılar. Aksaraylı kitapseverler, ilk olması vesileyle bu hizmeti olumlu karşıladılar. Öğrencilerimiz bizleri yine yalnız bırakmadı. Her gruptan öğrenci fuarımıza geldi. Yazarlarla tanıştılar, aldıkları kitapları imzalattılar" ifadelerini kullandı.

Aksaray’da Kitap Günleri Fuarını 182 Bin 526 Kişi Ziyaret Etti

Aksaray’da Kitap Günleri Fuarını 182 Bin 526 Kişi Ziyaret Etti

Aksaray’da Kitap Günleri Fuarını 182 Bin 526 Kişi Ziyaret Etti

Aksaray’da Kitap Günleri Fuarını 182 Bin 526 Kişi Ziyaret Etti

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir Ana Arı Dağıtıma 3 İlçede Daha Devam Etti10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Süleymanpaşa Belediyesi Berat Kandili Dolayısıyla Kandil Simidi Dağıttı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Zileli Öğrencilerin Avrupa Projesi Başarısı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Tuşba Belediyesinden “Koşulsuz Annelik” Semineri10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • 6. Malatya Kitap Fuarına Ünlüler De Katıldı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:38
  • Başkan Asya’dan ’Berat Kandili’ Mesajı10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:28
  • Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünün Bir Haftalık Çalışmaları10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
  • Psikolog-yazar İlknur Peder: Hayata Umutlu Bakıp, Mücadele Etmeliyiz10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
  • Beü’de 11. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Gerçekleştirildi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
  • Muş’ta 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti