Aksaray’da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Aksaray'da muhtarlar toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Aksaray'da muhtarlar toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantı Vali Yardımcısı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Kubilay Ant'ın birlik hizmetleri hakkında yaptığı bilgilendirme sunumu ile başladı. Toplantıda daha sonra kamu kurumları müdürleri kurumların çalışmaları ve Aksaray'daki yatırımları hakkında sunumları ile devam etti.

Vali Pekmez burada yaptığı konuşmasında, köylere yönelik hizmetlerde bütün kurumların kendi alanlarında köylerin eksikliklerini gidermek için çalıştığını söyledi. Toplantıyı düzenlemedeki amaçlarının muhtarları dinlemek ve kamu kurumlarının köylerde ve il bazında yaptıkları hakkında muhtarları bilgilendirmek olduğunu ifade eden Vali Pekmez, "Kamu kurumlarımızın ne iş yaptığını birinci elden duymanız için böyle bir toplantı düzenledik. 2017 yılında yapılan çalışmaları değerlendirirken 2018 yılı için muhtarların taleplerini almak istedik. Son 15 yılda özellikle 2004-2005'ten itibaren KÖYDES ile birlikte köylerimizde önemli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların yeterli olması veya bu çalışmaların bitmesi mümkün değil, insanın olduğu yerde mutlaka yeni hizmetler devam etmek zorunda. Elbette kurumlarımız ellerindeki bütçe imkânları ile hizmet etmeye çalışıyor. Hata eksik hepimizde olabilir. Bu tür toplantılarla bu hata ve eksiklikleri en aza indirmek amacındayız. Gönül ister ki 50 km sıcak asfalt değil 500 km yol yapalım, 10 okul değil 20 okul yapalım. Ama hem ilimizin hem ülkemizin imkânları ölçüsünde en iyi hizmeti sizlere getirmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak bizlerde hem kamu görevlisi hem vatandaş olarak bu hizmetleri hem sunuyoruz hem hep birlikte faydalanıyoruz" dedi.

Toplantıya katılan muhtarların sözlü ifade ettiği taleplerin yanında yazılı olarak alınan talepleri hepsini kendisinin inceleyeceğini kaydeden Vali Pekmez, "Muhtarlarımızın ilettiği konuları ilgili kaymakamlıklarımıza ve ilgili kurumlarımıza göndereceğim. Yapılacak çalışmalar hakkında Kaymakamlıklardan sizlere mutlaka dönüş sağlayacağız. İletilen konuların çözümü için İl Genel Meclis Üyelerimizle bir araya geliyoruz. Onlarla da bu bilgileri paylaşırız. İlçe ziyaretlerimizde de muhtarlarımızla bir araya geleceğiz. Orda da belirttiğiniz konuların durumunu masaya yatırır neler yapıldığını konuşur görüşürüz" diye konuştu.

Toplantıya katılan muhtarların söz alarak görüşlerini aktarırken, düzenlenen toplantından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Vali Aykut Pekmez'e teşekkür etti.

Vali Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın, Adli Yargı Adalet komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül, İdare Mahkemesi Başkanı Osman Erkan, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Emin Aydın Ay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy'un katılımı ile muhtarlarla öğle yemeği programında yeniden bir araya geldi. Toplantıya, Vali Yardımcıları Kubilay Ant, Şahin Bayhan, Gürkan Karaman, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün, meclis üyeleri, ilçe kaymakamları, il müdürleri ile merkez ve ilçelere bağlı köylerin muhtarları katıldı.