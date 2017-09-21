Aksaray’da Okul Servisleri Denetleniyor

Aksaray'da okulların açılması ile birlikte okul servislerine yönelik uygulamalar ve denetlemeler başladı.

Aksaray'da okulların açılması ile birlikte okul servislerine yönelik uygulamalar ve denetlemeler başladı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, öğrenci taşımacılığı yapan okul servis araçlarını denetliyor. Aksaray genelinde hem okul önleri hem de trafikte öğrenci servislerini denetleyen trafik ekipleri, özellikle Okul Servis Aracı Servis Yönetmeliği'nde belirtilen hususlar, rehber personel bulundurma zorunluluğu, fazla yolcu, güzergah izin belgesi, okul taşıtlarında ve okul servis sürücülerinde aranacak şartlar, emniyet kemeri kullanmaları hususunda denetim ve bilgilendirme yaptı. Yeterli donanıma sahip olmayan servislere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin sık sık yapılacağı, kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai müeyyidenin uygulanacağı bildirildi.