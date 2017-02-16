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Aksaray’da Otomobil Gaspçıları Yakalandı

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Aksaray’da Otomobil Gaspçıları Yakalandı
Aksaray'da bir vatandaşın arabasını gasp ederek kayıplara karışan firari şüpheliler polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu eroin ve yüklü miktarda...

Aksaray'da bir vatandaşın arabasını gasp ederek kayıplara karışan firari şüpheliler polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu eroin ve yüklü miktarda parayla yakalandı.

İddiaya göre, Kireçlik mevkiinden şehir merkezine seyreden Enver Bildirici (23), önüne geçen 2 kişiyi görünce aracı sağa çekerek durdu. Araçtan indikten sonra şüpheli Erhan K. (27) ve Hamza D. (24), araç sahibi Enver Bildirici'ye saldırarak darp etti. Ardından Enver Bildirici'nin otomobilini alarak kayıplara karışan 2 şüpheliden Hamza D. şehir merkezinde yakalanırken, Erhan K. ise İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerince evine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde yapılan aramada yaklaşık 30 gram eroin maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yüklü miktarda para ele geçirildi. Park halinde bulunan otomobil ise sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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