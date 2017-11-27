Aksaray’da Otomobille Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak...

Aksaray'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray-Ankara karayolunun 2'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden Samet H. (24) idaresindeki 68 ER 030 plakalı otomobille, aynı istikamete seyreden Alparslan Abdullah Akbulut (34) idaresindeki 68 AK 523 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet 50 metre sürüklenerek bir tesiste park halindeki otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Alparslan Abdullah Akbulut ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen gece yarısı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu'nun kuzeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.