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Aksaray’da Özel Gençler Bir Günlük Polis Oldu

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Aksaray’da Özel Gençler Bir Günlük Polis Oldu
Aksaray'da "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında bedensel ve zihinsel engelli lise öğrencileri temsili olarak 1 günlüğüne polis oldu.

Aksaray'da "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında bedensel ve zihinsel engelli lise öğrencileri temsili olarak 1 günlüğüne polis oldu.

'10-16 Mayıs Engelliler Haftası" kapsamında bir etkinlik düzenleyen Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü, özel çocukları bir günlüğüne temsili polis yaptı. Şehitlik ziyaretiyle başlayan programda üzerilerine giydikleri polis üniforması ile İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ı makamında ziyaret eden çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Ardından emniyet bahçesinde Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile temsili olaya müdahale eden özel gençler, narkotik köpeğiyle de hoş vakit geçirdi. Polis motosikleti ile gezen özel gençler, gün boyu polis olmanın heyecanını yaşadı.

Burada bir açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, hayatı boyunca engelli insanlara engel olanlarla uğraştığını belirterek, "Hayatımın tüm alanında zihnen, bedenen engelli olanlara engel olanları ortadan kaldırmakla meşgul oldum. Önemli olan, engellilere engel olan insanlara engel olmak. Zihnen, bedenen engelli olabilir insan. Bu her yerde her zaman karşılaşabileceğimiz, yarın bizim de başımıza gelebilecek durumdur. İlimizde birçok engelliyi temsilen burada bulunan lise seviyesindeki 10 kadar kardeşimiz bugün bizi ziyaret ettiler. 10-16 Mayıs tarihleri Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle bizi ziyarete gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Haftalarının mutlu ve gururlu bir şekilde doya doya geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Yaşadıkları heyecanı kameralara anlatan özel gençler ise polis olmaktan onur, mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek yaşadıklarını, yaptıklarını anlattılar.

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